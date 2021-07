Ecco come provare il VoLTE non certificato di WINDTRE su iPhone

Sembra che da un paio di giorni alcuni clienti WINDTRE con smartphone Apple siano in grado di utilizzare i servizi VoLTE dell’operatore in modalità non certificata.

La tecnologia VoLTE consente di effettuare chiamate su rete 4G in alta definizione e di continuare a navigare su internet durante le conversazioni telefoniche.

Secondo quanto riportato nella pagina informativa disponibile sul sito WINDTRE, il VoLTE è incluso gratuitamente e disponibile per tutti i clienti che hanno attiva un’offerta ricaricabile Voce e Internet.

Tuttavia, il cliente deve disporre di uno smartphone compatibile e per questo motivo WINDTRE offre la possibilità di verificare se si possiede un dispositivo abilitato dall’operatore consultando un documento presente in una pagina del sito ufficiale dedicata al VoLTE.

Sebbene la lista non sia ancora aggiornata e non elenchi gli iPhone tra i dispositivi abilitati, secondo la fonte dal 7 Luglio 2021 per alcuni clienti sarebbe possibile attivare il VoLTE non certificato che funziona sulla rete WINDTRE, mentre per il client certificato occorrerebbe invece attendere l’arrivo del sistema operativo iOS 15 previsto per questo autunno.

Come attivare il VoLTE non certificato WINDTRE su iPhone

Alcuni clienti con dispositivi Apple possono tentare di attivare il servizio VoLTE non certificato direttamente dalle impostazioni del terminale.

A differenza del VoLTE certificato questa versione non supporta la multiparty call e tutti gli scenari di SRVCC che permettono di proseguire le chiamate VoLTE su UMTS quando viene a mancare la copertura LTE.

Se si attiva il VoLTE su rete WINDTRE su un dispositivo Apple apparirà un avviso che informerà l’utente del fatto che il client non è certificato e che dunque il servizio non è perfettamente supportato.

