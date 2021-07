Apple intende adottare la tecnologia Mini-LED sui prossimi iPad Pro e MacBook

All’inizio di quest’anno Apple ha annunciato un iPad Pro di nuova generazione con chip M1, supporto 5G e display Mini-LED. Secondo un noto informatore la nuova tecnologia di visualizzazione sarà disponibile anche sul prossimo iPad Pro da 11 pollici, oltre che sul modello da 12,9 pollici.

L’analista ha inoltre ribadito che Apple introdurrà nuovi modelli di MacBook Pro entro la fine dell’anno con display Mini-LED e che la stessa tecnologia arriverà nei MacBook Air l’anno prossimo.

Display Mini-LED anche per iPad Pro da 11 pollici

Secondo l’affidabile analista Ming-Chi Kuo, Apple ha investito in più fornitori di display Mini-LED in quanto prevede di adottare la tecnologia in vari suoi prodotti.

Poiché questa tecnologia è più costosa, quest’anno è stata adottata solo nell’iPad Pro da 12,9 pollici, tuttavia l’analista ritiene che l’aggiunta di più fornitori di display Mini-LED ridurrà il costo del componente e aiuterà l’azienda a dotare più dispositivi con il nuovo pannello, in particolare l’iPad Pro di nuova generazione con display da 11 pollici, nonché i prossimi MacBook Pro e MacBook Air.

Il rapporto di Kuo conferma anche che la gamma iPad Pro 2022 manterrà probabilmente le stesse dimensioni dello schermo della generazione attuale.

I nuovi MacBook Pro potrebbero arrivare entro la fine dell’anno con display Mini-LED, MacBook Air nel 2022

L’analista Ming-Chi Kuo sottolinea che i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici entreranno in produzione di massa nel terzo trimestre del 2021, tuttavia non sarebbero gli unici modelli a offrire un display Mini-LED.

L’ultimo rapporto di Kuo menziona che il colosso di Cupertino vuole adottare la stessa tecnologia anche per il MacBook Air di prossima generazione, ma solo nel 2022.

