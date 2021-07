Resident Evil: Infinite Darkness disponibile finalmente su Netflix da oggi

A metà maggio di quest’anno vi avevamo parlato di Resident Evil: Infinite Darkness, la nuova serie TV horror a tema zombie trasmessa su Netflix completamente realizzata in CGI (computer grafica). In seguito un nuovo video introduttivo ci aveva ricordato che, oggi, 8 luglio, la serie TV sarebbe stata disponibile sulla piattaforma di streaming.

La serie horror parte da oggi su Netflix

Fin da subito, cliccando il link in calce alla news, avrete l’opportunità di guardare la prima stagione di Resident Evil: Infinite Darkness costituita da 4 episodi con la durata di poco inferiore ai trenta minuti. Ambientata nel 2006 negli Stati Uniti, i due protagonisti Leon S. Kennedy e Claire Redfield si ritrovano trascinati in un vertice di eventi drammatici che interesseranno anche la Casa Bianca. Proprio qui, all’interno dell’edificio simbolo del potere degli USA, Leon e un team della SWAT si ritroveranno a fronteggiare un’orda di zombie in una frenetica sparatoria.

Se siete amanti del genere e volete scoprire tutti i segreti che si celano dietro l’attacco virale che colpisce la Casa Bianca, Resident Evil: Infinite Darkness è disponibile fin da subito al seguente link:

Guarda Resident Evil: Infinite Darkness su Netflix