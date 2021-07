Xiaomi Mi Smart Band 6 è in offerta su Amazon a un buon prezzo

Quando si parla di migliori smartband economiche il 99% delle volte si finisce quasi sempre a consigliare quelle realizzate da Xiaomi, ormai un punto di riferimento del settore per via dell’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Una buona offerta per un’ottima smartband

Xiaomi Mi Smart Band 6 non fa eccezione, soprattutto per via delle importanti migliorie finalmente apportate dal colosso cinese. In queste ore la piccola smartband è disponibile in offerta su Amazon ad un prezzo da non lasciarsi scappare, soprattutto per chi vuole tracciare i propri allenamenti senza spendere una cifra importante.

Nonostante il prezzo molto aggressivo, ancora di più considerando l’offerta Amazon, Xiaomi Mi Smart Band 6 presenta un pannello AMOLED da 1,56 pollici con risoluzione di 152 x 486 pixel e luminosità pari a 450 nits. La smartband può contare su un gran numero di sensori come ad esempio quello PPG per il tracking del battito cardiaco, misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e anche una struttura perfettamente impermeabile.

Xiaomi Mi Smart Band 6 è disponibile in offerta su Amazon al link sottostante al prezzo di 39,99 euro, anziché 44,99 euro, con uno sconto dell’11%.

