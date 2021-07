Voglia di musica di qualità a un prezzo piccolo? L’ottimo Huawei Sound è in offerta

Sono molte le compagnie hi-tech che hanno all’attivo anche prodotti afferenti al settore degli smart speaker, tra cui Huawei. Il colosso cinese, infatti, è presente con Huawei Sound e Huawei Sound X, due soluzioni estremamente valide sotto tutti i punti di vista. Se siete alla ricerca di una offerta per acquistare Huawei Sound ad un prezzo accessibile, in queste ore è possibile portarselo a casa con il 50% di sconto.

50% di sconto per un ottimo smart speaker

Infatti, cliccando il link in calce alla news, pagherete solo 99,90 euro, anziché 199 euro, per fare vostro lo smart speaker di Huawei. Con un design dal forte sapore premium e adatto a qualsiasi tipologia di arredamento, Huawei Sound può contare sulla diffusione di audio ad alta definizione grazie a un woofer da 4 pollici da 40 W e 3 altoparlanti full-range da 5 W.

Munito della tecnologia Devialet SPACE Soundstage, lo smart speaker è in grado di offrire un ascolto immersivo con effetto surround a 360° che, assieme al supporto Hi-Res audio per la riproduzione di brani audio senza perdita di qualità fino a 24 bit/96 KHz, il supporto al codec LDAC Bluetooth e ai moduli Wi-Fi 802.11 ac e NFC, rende il dispositivo ideale anche per gli utenti più esigenti.

Acquista Huawei Sound in offerta