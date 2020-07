Lo scorso 25 novembre 2019 Huawei presentava in Cina lo smart speaker Huawei Sound X. Da oggi, 2 luglio 2020, il dispositivo diventa finalmente disponibile all’acquisto anche qui in Italia al prezzo di 349,90 euro.

Audio Hi-Res a 360° a 349,90 euro

Nel caso in cui non ricordiate più le caratteristiche di questo particolare dispositivo per via dei molti mesi trascorsi dalla presentazione ufficiale, Huawei Sound X ha un design a pillola con la porzione inferiore della scocca con una trama che facilita la riproduzione audio a 360 gradi.

Al suo interno è presente un doppio subwoofer da 60 W con sei altoparlanti full range con audio Hi-Res a 360 gradi, effetti audio Virtual Home Theater 5.1, controlli one touch e molto altro. La componente hi-tech viene gestita da un processore MediaTek MT8518, 512 MB di RAM e 8 GB di memoria interna, mentre per quanto riguarda la connettività troviamo un modulo Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2 x 2 (2.4 e 5 GHz), e un microfono direzionale per la riduzione del rumore.

Huawei Sound X dispone inoltre di un tasto fisico multifunzione, una corona con tasti sensibili al tatto per il controllo del volume ed il supporto all’assistente digitale, il tutto in un corpo in metallo grande 165 x 203 e dal peso pari a 3,5 kg.