Smartband, smartwatch, smart TV e smart display: ecco le novità di Huawei in arrivo a luglio

Nel corso di questo mese Huawei dovrebbe lanciare alcuni interessanti prodotti tra i quali figurano anche due dispositivi indossabili, ossia Huawei Band 6 Pro e uno smartwatch dedicato agli utenti più piccini.

In arrivo la misteriosa Huawei Band 6 Pro

Stando a quanto si apprende dalle ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, Huawei Band 6 Pro dovrebbe arrivare a distanza di pochi mesi dal lancio della versione “base” (che è stata presentata soltanto a marzo) mentre meno stupore suscita l’imminente lancio di Huawei Children’s Watch 4X Pro, in quanto la precedente generazione di tale smartwatch pensato per i bimbi risale allo scorso luglio.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni sulle possibili caratteristiche di Huawei Band 6 Pro ma la versione normale può contare su un display FullView AMOLED da 1,47 pollici con risoluzione 194 x 368 (282 ppi), vari sensori per la misurazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, il monitoraggio del sonno, il monitoraggio dei cicli mestruali e dello stress, il supporto a 96 attività sportive e una batteria che dovrebbe garantire fino a due settimane di autonomia (nove giorni in caso di utilizzo intenso con misurazione costante della frequenza cardiaca).

Gli altri prodotti in rampa di lancio

Vi sarebbero anche altri prodotti che Huawei dovrebbe lanciare nel corso di questo mese, come uno smart display per ragazzi (probabilmente sulla scia di quello lanciato a maggio da Amazon), un modello Pro per la serie di smart TV Smart Screen e una nuova opzione per la serie Smart Screen X.

Brutte notizie, infine, per chi sperava che il colosso cinese potesse lanciare nuovi notebook: stando a tali indiscrezioni, infatti, luglio si concluderà senza nuovi MateBook.

Purtroppo non è chiaro se questi prodotti saranno lanciati tutti insieme in occasione di un apposito evento o se, al contrario, il produttore li lancerà separatamente.

