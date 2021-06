Microsoft ha annunciato Windows 11, il nuovo sistema operativo per notebook e computer desktop che sarà disponibile per tutti nei prossimi mesi. Dopo l’annuncio la domanda era scontata: Windows 11 sarà gratis o a pagamento? La risposta ce l’ha data direttamente l’azienda.

Windows 11 sarà gratis

Così come l’upgrade a Windows 10 era gratuito per chi avesse un computer con Windows 7 e Windows 8, allo stesso modo Windows 11 sarà gratuito per tutti coloro che hanno già Windows 10. Questa è la conferma ufficiale che tutti stavano aspettando, non sarà dunque necessario sborsare alcunché per effettuare l’upgrade.

Microsoft ha poi comunicato che Windows 11 si aggiornerà 1 sola volta all’anno e non 2 come invece capitava per Windows 10. Questo è importante per ridurre la frammentazione delle varie versioni e permettere a tutti gli utenti di aggiornare il sistema operativo prima che ne venga rilasciata una nuova.

Adesso non ti resta di capire se il tuo computer supporta i requisiti minimi di Windows 11.