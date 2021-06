Ecco il design di Samsung Galaxy Buds 2 grazie ad un incredibile leak

Da più di qualche mese si parla più o meno incessantemente dei nuovi dispositivi che Samsung dovrebbe lanciare nei prossimi due mesi, tra cui le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds 2. In queste ore, grazie ai colleghi di 91mobiles, abbiamo l’opportunità di ammirare le immagini render delle cuffie di Samsung e del case di ricarica.

Un primo sguardo ai render

Dal punto di vista del design non sembrerebbero esserci grosse novità rispetto ai modelli passati – Samsung Galaxy Buds e Samsung Galaxy Buds+ -, e infatti le cuffie dovrebbero mostrare più o meno lo design con i terminali in silicone e i PIN di ricarica wireless sul retro. La porzione esterna, invece, sembrerebbe mostrare due microfoni evidentemente per le differenti tecnologie di attenuazione dei rumori esterni.

Attese in quattro colorazioni differenti – nero, bianco, viola e verde -, Samsung Galaxy Buds 2 sembrerebbero non avere il supporto alla tecnologia ANC di cancellazione attiva del rumore. L’eventuale assenza di questa feature dipenderebbe dalla volontà di offrirla come esclusiva del modello Samsung Galaxy Buds Pro.

Il case di ricarica, infine, avrebbe anch’esso un design del tutto simile a quello delle cuffie Samsung Galaxy Buds Pro e Samsung Galaxy Buds Live con una forma squadrata con gli angoli tondeggianti, una porta USB Type-C e il LED di ricarica.

In copertina Samsung Galaxy Buds Pro

Potrebbe interessarti anche: migliori cuffie true wireless