Arrivano le offerte estive di eBay, con gli Imperdibili e l’estensione di un coupon

Anche questa settimana è arrivato il momento di scoprire le migliori offerte eBay sulla tecnologia. Il noto sito propone infatti diversi sconti validi nelle categorie informatica (soprattutto con PC), TV, videogiochi e non solo. Pronti ad andare a scoprire le occasioni più interessanti?

Migliori offerte Imperdibili eBay della settimana (28 giugno – 5 luglio 2021)

Le offerte degli Imperdibili eBay sono disponibili dalle 8 di questa mattina (28 giugno) fino alle 7:59 del 5 luglio, o fino a esaurimento scorte. Spaziano tra diversi notebook (giusto per l’arrivo di Windows 11) e qualche TV, passando per videogiochi e qualche “extra”. Sul sito sono attive anche le promozioni dell’evento Fashion Summer Sales, dedicate ai prodotti per l’estate.

Vi informiamo anche che il coupon PITEURO2020, di cui abbiamo già avuto modo di parlare, risulta prorogato fino al 4 luglio 2021: permette di risparmiare un ulteriore 10% sui prodotti a questa pagina, fino a un massimo di tre acquisti per utente.

Offerte informatica eBay

Offerte TV eBay

Offerte videogiochi eBay

Altre offerte eBay

Se non siete ancora soddisfatti potete consultare tutte le offerte eBay degli Imperdibili seguendo il link qui in basso. Fateci sapere se siete riusciti a trovare qualche prodotto di vostro interesse. Per non perdervi gli sconti migliori del momento sulla tecnologia avete a disposizione anche il nostro canale Telegram Prezzi.tech.

