Voglia di smartwatch? C’è una interessante offerta per Xiaomi Mi Watch

Xiaomi Mi Watch, lo smartwatch del colosso cinese arrivato nel nostro Paese ad inizio anno e di cui vi abbiamo dato le nostre impressioni dopo 3 giorni di utilizzo, è disponibile su Amazon con una offerta davvero niente male.

In offerta ad un prezzo incredibile

Al prezzo di 99,90 euro, anziché 129,99 euro di listino con il 23% di sconto, lo smartwatch di Xiaomi rappresenta un’ottima scelta per gli utenti che si affacciano per la prima volta sul mondo dei wearable e non hanno intenzione di spendere una cifra importante.

A poco meno di 100 euro, infatti, Xiaomi Mi Watch ha molto da offrire a partire da un design sobrio, minimal ma ricercato e accattivante. Dotato di uno schermo AMOLED circolare da 1,39 pollici con risoluzione da 454 x 454 pixel, è munito di due tasti funzione laterale per controllare alcune funzioni. Il prezzo economico non incide sulla quantità di sensori integrati nel wearable che, anzi, vedono la presenza di un sensore HR per il battito cardiaco, il tracking dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), accelerometro, giroscopio, bussola, barometro e GPS. Perfettamente in grado di resistere al contatto con l’acqua, Xiaomi Mi Watch offre fino a 16 giorni di autonomia grazie alla batteria da 420 mAh.

