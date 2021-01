Xiaomi Mi Watch arriva in Italia con un ottimo prezzo di lancio

Con un lapidario post su Facebook Xiaomi ha annunciato l’imminente arrivo sul nostro mercato di Xiaomi Mi Watch, lo smartwatch lanciato sui mercati internazionali alcuni mesi fa.

Lo smartwatch, che era stato annunciato in Cina con il nome di Mi Watch Color, dispone di uno schermo circolare AMOLED da 1,39 pollici, sensore di battito cardiaco con misurazione del livello di ossigeno nel sangue, ricevitore GPS, sensore di pressione atmosferica e tracciamento delle attività sportive.

Grazie alla batteria integrata da 420 mAh l’autonomia può superare le due settimane con una singola carica, con la ricarica completa che richiede un paio d’ore. La sincronizzazione dei dati con il proprio smartphone avviene tramite l’applicazione Xiaomi Wear, da scaricare ovviamente dal Play Store.

Xiaomi Mi Watch sarà in vendita a partire dal 15 gennaio in quantità limitate, su Mi.com e su Amazon. Solo per le prime 24 ore sarà possibile acquistarlo a 99 euro invece di 129,99 euro. Lo smartwatch è già preordinabile su Amazon anche se attualmente il prezzo indicato è superiore al prezzo di listino.

Ricordiamo comunque che Amazon garantisce il prezzo più basso al momento della messa in commercio, per cui prenotandolo adesso, o comunque prima del 15 gennaio, lo pagherete 99,99 euro (salvo esaurimento scorte).