Scoprite i prodotti più venduti dell’Amazon prime Day e le offerte ancora attive

Il Prime Day si è ufficialmente concluso alle 23:59 di ieri, dopo 48 ore di offerte che hanno riguardato decine di migliaia di prodotti di tutte le categorie merceologiche. In questi due giorni vi abbiamo aiutato a seguire al meglio l’evento, con numerosi articoli legate alle offerte più interessanti e con il nostro canale Telegram dedicato alle offerte lampo.

È dunque tempo di tirare le somme e capire quali sono stati i prodotti che più avete apprezzato di questo evento. E se in questi due giorni vi siete fatti sfuggire qualche occasione, o avete avuto dei ripensamenti e volete acquistare qualcosa, niente paura, abbiamo ancora qualche buona offerta per voi, alcune con prezzi davvero molto competitivi.

I prodotti che avete acquistato di più

Il trend delle vendite di questo Amazon Prime Day era già abbastanza definito dopo 24 ore (qui il nostro riepilogo) e la seconda giornata ha di fatto confermato quelle che sono state le vostre tendenze di acquisto nel corso dell’intero evento. Il prodotto più venduto in assoluto è stato Amazon Fire TV Stick, nelle tre versioni in cui era disponibile, mentre al secondo posto, davanti agli Amazon Echo Dot (di terza e quarta generazione), si è collocato POCO X3 Pro che complice un prezzo davvero ottimo, è stato il più venduto degli smartphone.

Non è stato da meno POCO M3 Pro 5G, che nelle due varianti di memoria si è collocato al quarto posto, davanti al fratello maggiore POCO F3. Il brand cinese, nato da una costola di Xiaomi, si conferma come il più amato dagli italiani, grazie a un ottimo equilibrio tra prezzo e prestazioni. Si è ben difesa anche OnePlus, che ha piazzato tre smartphone nella nostra top 10.

Mattatore assoluto è stato OnePlus 8T, che nelle prime ore di lunedì è andato letteralmente a ruba prima di salire di prezzo. Ottimi risultati anche per OnePlus N100 e OnePlus Nord, complice ancora una volta un prezzo particolarmente allettante. Xiaomi non è certo stata a guardare e ha piazzato Xiaomi Mi 11 Lite, nelle versioni 4G e 5G nella classifica, completata dalla presa intelligente TP-Link, a testimonianza del crescente interesse per i dispositivi pensati per rendere più intelligente la nostra casa. Ecco dunque la classifica dei 10 prodotti che avete apprezzato in questo Amazon Prime Day 2021.

Amazon Fire TV Stick POCO X3 Pro Echo Dot POCO M3 Pro 5G POCO F3 OnePlus 8T Xiaomi Mi 11 Lite OnePlus Nord N100 Presa smart TP-Link OnePlus Nord

Le offerte ancora attive

Vi siete persi in mezzo alle migliaia di offerte presentate in questi due giorni? Non avete trovato niente che vi potesse interessare o semplicemente siete arrivati tardi e tutto era già finito? Niente paura, le offerte Amazon continuano come ogni giorno e per alcuni prodotti sono comunque molto valide, nonostante abbiano un prezzo superiore a quello dei giorni scorsi.

E ci sono anche alcuni prodotti in offerta a un prezzo più bassi rispetto a quello del Prime Day, in alcuni casi siamo a nuovi minimi storici, e parliamo di prodotti di brand importanti. Vi proponiamo dunque una selezione di prodotti che potrebbero fare al caso vostro e che sono proposti a prezzi davvero vantaggiosi.

