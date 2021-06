Amazon svela alcune offerte dell’Amazon Prime Day in anticipo: eccole!

L’Amazon Prime Day si terrà il 21 e il 22 giugno, ossia lunedì e martedì, ma già in questi giorni sono e saranno proposte tante offerte sui dispositivi Amazon. Il sito ha infatti svelato alcune anticipazioni sugli sconti che ci aspettano: andiamo a scoprirle insieme agli sconti già attivi.

Le anticipazioni e le offerte già attive dell’Amazon Prime Day 2021

I clienti Amazon Prime avranno accesso esclusivo a più di 2 milioni di offerte che includeranno i marchi più popolari in ogni categoria e a numerosi vantaggi per l’intrattenimento su Prime Video, Amazon Music, Prime Gaming e non solo. Anche quest’anno, come abbiamo visto, Amazon sostiene le piccole e le medie imprese, investendo più di 100 milioni di dollari a livello globale e fornendo loro l’opportunità di mostrare i prodotti a milioni di clienti in tutto il mondo: solo sul sito italiano è inclusa una selezione di prodotti di 14.000 imprese.

A distanza di poche ore dall’inizio dell’evento Amazon Prime Day 2021, il sito ha lanciato un’anteprima delle offerte, che ci danno un piccolo assaggio di ciò che vedremo nei prossimi giorni.

Echo Dot (4a gen) a 24,99 euro

Echo Dot (3a gen) a 19,99 euro

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa a 32,99 euro

Fire TV Cube a 69,99 euro

Fire HD 8 a 54,99 euro

Fire HD 10 a 89,99 euro

Blink Mini a 24,99 euro

In più avremo offerte riguardanti tanti altri prodotti tech: Amazon cita infatti, tra i tanti, Samsung Monitor UE570, LG OLED55B16LA, Huawei Watch GT 2 46 mm, OPPO A94 5G, MSI GF65 Thin 10UE-271IT, POCO X3 Pro 256 GB, OPPO Band e iRobot Roomba 692.

Per quanto concerne le offerte già attive su Amazon troviamo:

Lato servizi, in questi giorni è possibile provare Amazon Music Unlimited per 4 mesi senza alcun costo (solo per i nuovi utenti), Audible per 30 giorni ottenendo un buono da 15 euro e il 20% di sconto sull’abbonamento annuale e Kindle Unlimited per 3 mesi gratis. Continuate a seguirci perché i prossimi giorni saranno roventi, con tantissime offerte in tante categorie di prodotti.

Se volete potete già iniziare a dare uno sguardo alle nostre pagine dedicate alle migliori offerte dell'Amazon Prime Day 2021, suddivise per categoria.

