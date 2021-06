Google taglia il prezzo dei router Google WiFi: ora ancora più convenienti

Nell’ultimo anno e mezzo, per via del Coronavirus, abbiamo rivoluzionato il nostro modo di lavorare e di interagire con le altre persone. Le riunioni si sono spostate su soluzioni software come Zoom e Google Meet, mentre la didattica a distanza e lo smart working hanno permesso al nostro Paese di continuare ad andare avanti.

Google WiFi adesso costa meno

Il Wi-Fi di casa rappresenta oggi il mezzo tramite cui non solo accediamo ad Internet, ma lavoriamo, seguiamo le lezioni a distanza, guardiamo contenuti multimediali su piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, giochiamo e ci manteniamo in forma con tanti servizi di allenamento online. Per garantire una connessione sempre stabile e pronta a rispondere alle esigenze di tutti, Google ha deciso di ridurre il prezzo di Google WiFi.

A partire da oggi, infatti, la confezione con 3 unità, ideale per abitazioni da più di 255 metri quadri, costa 199,99 euro; la confezione singola, invece, perfetta per abitazioni da 85 metri quadri, costa 99,99 euro. La riduzione del prezzo è stata colta dal gigante di Mountain View come l’occasione perfetta per condividere anche alcuni consigli pratici su come ottenere il massimo dal Wi-Fi di casa.

Alcuni consigli pratici sul Wi-Fi

Ecco alcuni consigli condivisi da Pushkar Sharma, responsabile di Google Nest.

Aggiornare i driver del router

Nel caso in cui il vostro router abbia più di 3/4 anni, è bene controllare la disponibilità di aggiornamenti per il firmware. Alcuni modelli di router supportano solo il Wi-Fi a 2.4 GHz; aggiornando il firmware su un sistema con lo standard 802.11ac, potrete utilizzare anche le frequenze a 5 GHz.

Proteggere la rete con una password

Benché l’utilizzo di una “rete aperta” sia comoda dal punto di vista di allaccio senza dover inserire password lunghe e difficili da memorizzare, è sempre consigliabile proteggerla utilizzando una password. In questo modo eviterete di fare accedere estranei che potrebbero ridurre la velocità generale della vostra rete.

Creare una rete Wi-Fi per gli ospiti

I router odierni permettono di impostare una rete Wi-Fi per gli ospiti, ideale ad esempio per creare una rete secondaria in modo da avere i vostri device sempre al sicuro e privati.

Impostate la priorità della rete dove necessario

Molti router sono muniti di sistemi capaci di verificare la banda di rete utilizzata dai vari dispositivi connessi. I dispositivi Google Nest sono in grado di assegnare la priorità della rete ad un dispositivo e anche di ottimizzare la rete.

