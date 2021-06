Il conto N26 You è gratis per un anno con copertura viaggi e carta incluse

Il conto N26 You è gratis per un anno con copertura viaggi...

N26 lancia una nuova promozione che consente di avere il conto N26 You gratis per un intero anno. Il conto ha normalmente un costo di 9,90 euro al mese, giustificati dai servizi aggiuntivi, e di conseguenza il risparmio arriva fino a quasi 120 euro. Ecco come.

N26 You gratis per un anno con questa nuova promozione

N26 offre agli utenti quattro tipologie di conto per i privati, come forse saprete: Standard, Smart, You e Metal. Quello Standard è gratuito, ma è ovviamente limitato per quanto riguarda alcuni servizi, mentre Smart, You e Metal hanno un costo mensile di rispettivamente 4,90, 9,90 e 16,90 euro al mese.

Il conto N26 You mette a disposizione prelievi gratuiti ovunque e in qualsiasi valuta, copertura sui viaggi a cura di Allianz Assistance (comprese spese mediche, assicurazioni sui voli e sul bagaglio e copertura per imprevisti legati al COVID-19), zero commissioni nascoste all’estero, carta Mastercard di debito e pagamenti contactless. Offre inoltre sconti e offerte premium da partner selezionati, la funzionalità Spiccioli e il supporto telefonico con linea dedicata, 7 giorni su 7.

Aprendo il conto N26 You entro il 9 luglio 2021 è possibile ottenere un anno gratuito: per farlo potete semplicemente seguire il link qui di seguito e inserire il codice promozionale N26FREEYOU.

