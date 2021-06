Xiaomi ha annunciato uno speaker per conferenze audio e video

Oggi, 9 giugno 2021, è arrivato l’annuncio del nuovo Xiaomi Audio and Video Conference Speaker, che, come si intuisce facilmente dal nome, è un dispositivo dedicato alle conferenze audio e video.

Che Xiaomi sia un produttore particolarmente versatile è ormai chiaro a tutti, d’altronde è sufficiente ricordare come soltanto negli ultimi giorni abbia annunciato delle smart TV, un robot aspirapolvere e persino un sedile smart.

Paragonato a quest’ultimo, il prodotto di cui parliamo oggi è decisamente meno bizzarro e, anzi, è chiaramente figlio del periodo particolare che stiamo vivendo.

Xiaomi Audio and Video Conference Speaker è un device progettato per offrire una nuova esperienza utente in tema di conferenze da remoto, siano esse solo audio o anche video.

Il dispositivo si presenta con un design simile a quello di una soundbar, ma nella parte centrale è integrata una webcam per le videochiamate. A questo proposito, Xiaomi promette video fino alla risoluzione 4K e un audio di qualità. Si parla di un field of view grandangolare di 12° e di 5 metri di smart pickup per incontri face-to-face.

Al cuore del device è presente un chipset Qualcomm APQ8053 octa-core a 14 nm, ma il produttore non ha svelato il resto delle specifiche tecniche.

Il nuovo Xiaomi Audio and Video Conference Speaker sarà disponibile all’acquisto in Cina a partire da domani, 10 giugno 2021, al prezzo di listino di 1.999 CNY, ovvero circa 257 euro al cambio attuale. Non ci sono informazioni su un’eventuale commercializzazione su altri mercati.

