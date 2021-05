Xiaomi lancia il nuovo sedile Tinymu Smart Toilet Cover Pro-H

Xiaomi ha lanciato in crowdfunding in Cina una versione ridotta del sedile intelligente per WC Tinymu Smart rilasciato nel 2018 che integrava l’assistente digitale XiaoAI. Il nuovo modello offre otto modalità di pulizia.

Caratteristiche Tinymu Smart Toilet Cover Pro-H

Il nuovo Tinymu Smart Toilet Cover Pro-H adotta un design più sottile con linee morbide e supporta il funzionamento tramite telecomando. L’azienda afferma che il sedile è compatibile con il 95% dei sanitari tradizionali e può essere adattato a WC di vario tipo.

Tinymu Smart Toilet Cover Pro-H ha la capacità di elettrolizzare l’acqua con l’aggiunta di acido ipocloroso che può sterilizzare efficacemente oltre il 99% contro Escherichia coli e Staphylococcus aureus, bloccando efficacemente la trasmissione oro-fecale.

L’acqua sterilizzata può anche essere ripristinata automaticamente in acqua naturale, rendendola rispettosa dell’ambiente.

Ad ogni apertura del coperchio del WC si avvierà automaticamente la funzione di pre-bagnatura che consiste in una spruzzatura automatica multidirezionale di acqua nebulizzata che ha lo scopo di inumidire la superficie della parete interna della toilette, in modo da evitare che lo sporco aderisca alla superficie durante lo scarico.

Il WC intelligente supporta 8 modalità di pulizia che si adattano a chi sta utilizzando il sanitario e una volta completato il risciacquo, Tinymu Pro-H avvia il getto di aria calda a quattro blocchi che vanno dalla temperatura ambiente fino a 40°C, 45°C e 50°C. L’anello di seduta adatta la temperatura per tutte le stagioni.

Un volta seduti è possibile avviare la funzione che deodora l’ambiente che utilizza il carbone attivo combinato con un deodorante catalizzatore e utilizza un ventilatore per profumare la stanza.

Disponibilità e prezzi di Tinymu Smart Toilet Cover Pro-H

La nuova versione Pro-H parte da 999 yuan (circa 128 euro) senza l’elemento filtrante e l’installazione, mentre la toilette intelligente con due elementi filtranti e l’installazione inclusa ha un prezzo di 1299 yuan (circa 167 euro).

Il prodotto è attualmente in crowdfunding su Youpin e le spedizioni inizieranno a giugno. Al momento non abbiamo informazioni in merito a una possibile commercializzazione del prodotto in altre regioni.

Con l’occasione vi ricordiamo che Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relative alla smart home in modo da essere pronti durante il periodo promozionale! Nel frattempo potrebbe interessarvi le nostre guide agli acquisti per la smart home.

Fonte