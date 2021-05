Xiaomi lancia l’aspirapolvere robot di nuova generazione MIJIA 2C

Oggi Xiaomi ha svelato il successore del suo robot aspirapolvere economico MIJIA 1C lanciato nel 2019. Il nuovo MIJIA 2C viene fornito con diversi aggiornamenti rispetto al modello precedente.

Caratteristiche del robot aspirapolvere Xiaomi MIJIA 2C

Il robot aspirapolvere Xiaomi MIJIA 2C è dotato di una spazzola laterale esagonale a copertura totale e di una spazzola principale in fibra ultra densa da 0,1 mm per pulire a fondo gli angoli della casa e le fessure del pavimento. L’aspirapolvere racchiude anche un panno pressurizzato aggiornato che garantirà una pulizia ancora più accurata rispetto a prima.

L’aspirapolvere di nuova generazione di Xiaomi utilizza salviette flessibili in fibra ultrasottile rivestite con un agente antibatterico polimerico ad alto peso molecolare che può inibire la crescita dei batteri fino al 99,9%.

La potenza di aspirazione di Xiaomi MIJIA 2C sale a 2700Pa con modalità di aspirazione a 4 velocità, mentre il serbatoio per la raccolta della polvere ha un volume di 550 ml e si può rimuovere istantaneamente. Il prodotto è inoltre dotato di un serbatoio dell’acqua a controllo elettronico intelligente da 250 ml che è in grado di pulire fino a 150 appartamenti.

I miglioramenti riguardano anche l’autonomia del robot, visto che la batteria passa dai 2700 mAh del modello precedente a 3200 mAh che possono fornire fino a 110 minuti di energia in modalità standard.

Anche l’IA del robot aspirapolvere è stata aggiornata grazie all’introduzione di funzioni avanzate di gestione delle mappe. L’aspirapolvere aggiunge anche funzionalità di pulizia delle partizioni e di modifica delle mappe, consentendo all’utente di controllare l’avanzamento del processo di pulizia in tempo reale tramite l’app MIJIA.

Xiaomi MIJIA 2C supporta il controllo vocale tramite l’assistente digitale XiaoAI per il collegamento di altri prodotti per la smart home da controllare tramite l’app.

Disponibilità e prezzo del robot aspirapolvere Xiaomi MIJIA 2C

Xiaomi MIJIA 2C costa 1499 yuan (circa 193 euro), ma è attualmente disponibile per i preordini in Cina tramite Jingdong (JD.com) al prezzo di 1299 yuan (circa 167 euro). Il prodotto dovrebbe essere in vendita su tutti i canali a partire dal 1 giugno. Al momento non abbiamo dettagli in merito a una eventuale commercializzazione dell’articolo in altre regioni.

