Apple presenta watchOS 8 che pone il suo focus su fitness e salute

Apple ha presentato diverse novità software alla conferenza annuale degli sviluppatori WWDC. Insieme a iOS 15, iPadOS 15 e macOS 12 Monterey è stato annunciato anche watchOS 8 che porta novità riguardanti mindfulness e meditazione oltre che nuovi dati raccolti durante il sonno, nuove modalità di allenamento e tante altre piccole migliorie.

L’azienda di Cupertino porta decisi miglioramenti su tracking del sonno e mindfulness

Il colosso amercicano è riuscito ad ottenere questi miglioramenti grazie a una revisione dell’app Respirazione su watchOS 8. A Respirazione è stata affiancata anche l’app Mindfulness, con nuove animazioni e modalità di riflessione, che si concentrano nel chiederci di eseguire azioni come pensare a qualcosa che ci piace e ci porta gioia. Le nuove animazioni dovrebbero aiutarci a migliorare i momenti di riflessione che ci ritagliamo durante una giornata particolarmente stressante.

Lo scorso anno, con watchOS 7 fu introdotto il tracciamento del sonno che viene migliorato con watchOS 8. Ora Apple Watch sarà in grado di rilevare diversi nuovi parametri durante la notte, tra cui il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue e il ritmo della nostra respirazione. Questo finalmente rende molto più utile l’analisi del sonno rispetto a prima, dove invece veniva semplicemente eseguita un’analisi del tempo passato a dormire. Questi dati ovviamente vengono raccolti nell’app Salute di iPhone o iPad.

Le funzioni dedicate al fitness non cambiano in maniera drastica su watchOS 8

L’app Fitness non vedrà grossi cambiamenti ma l’azienda californiana ha presentato nuove routine per Apple Fitness+, il servizio in abbonamento offerto ai clienti che vogliono seguire i programmi di allenamento studiati da Cupertino. Tutti coloro che posseggono un Apple Watch avranno modo di accedere alle modalità di allenamento Tai Chi e Pilates mentre Fitness+ riceverà una nuova serie di allenamenti guidati da Jeanette Jenkins. Altra piccola “chicca” sempre esclusiva Fitness+ sono i nuovi allenamenti che seguono playlist dedicate a un’artista musicale molto importante, tra cui ad esempio Lady Gaga.

Non solo fitness, Apple presenta Portraits e migliora Messaggi, funzionalità Ultra Wideband e molto altro

Le altre novità presentate dal gigante californiano sono sicuramente di entità minore, ma come sempre denotano la grande attenzione che l’azienda pone nei dettagli dei propri sistemi operativi. watchOS 8 infatti porta con sé la nuova watch face Portraits, che permette di usare foto verticali come sfondo di orologio e data. I Portraits saranno anche leggermente personalizzabili, permettendo di scegliere quali foto e il tipo di informazioni che vogliamo vengano visualizzate. Anche l’app Foto viene ridisegnata permettendo una migliore navigazione sul piccolo schermo dello smartwatch della mela morsicata. Viene aggiunta anche la possibilità di condividere foto tramite le app Mail e Messaggi.

Proprio l’app Messaggi vede vari piccoli aggiustamenti come una modalità di scrittura migliorata, l’utilizzo della Digital Crown per muovere il cursore nel testo che abbiamo scritto e la possibilità di aggiungere GIF ai propri messaggi, cosa in precedenza impossibile da eseguire.

Altri aggiornamenti vengono eseguiti alle app Musica e Meteo che vengono ridisegnate mentre Trova Il Mio guadagna il supporto Ultra Wideband alle chiavi dell’auto digitali. Viene aggiunto poi il supporto a timer multipli e viene migliorato AssistiveTouch, per un miglior utilizzo di Apple Watch con un solo braccio. La prima beta di watchOS 8 dedicata agli sviluppatori sarà disponibile da queste ore mentre la beta pubblica è in arrivo a luglio. La versione stabile arriverà in autunno e supporterà tutti gli Apple Watch a partire dalla serie 3.