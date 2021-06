Nuovo design e ricarica wireless per iPad Pro 2022, si vocifera

A una manciata di settimane dall’annuncio di iPad Pro 2021 con chip M1 (in copertina), già si parla della prossima generazione che, secondo recenti indiscrezioni, potrebbe introdurre il supporto alla ricarica wireless e sfoderare quindi un nuovo design.

La ricarica wireless sul prossimo iPad Pro

La voce in questione arriva dai colleghi di Bloomberg, secondo i quali Apple starebbe studiando un modo per integrare il supporto per la ricarica wireless negli iPad Pro 2022.

Per farlo sarebbe dunque necessario sostituire il corpo in alluminio con una back cover in vetro, una mossa che è attualmente in fase di studio e che, con tutta probabilità, potrebbe avvicinare di molto il design generale di iPad Pro a quello dei più recenti iPhone.

Al fianco di quest’ultimo ci sarebbe inoltre un iPad Mini in programma, un dispositivo che, secondo quanto emerso, dovrebbe debuttare con delle cornici più sottili rispetto al modello attuale e perdere il tasto Home fisico.

Per il momento, non abbiamo ulteriori indiscrezioni da segnalare, ma continuate a seguirci per saperne di più.

