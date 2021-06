Forte sconto per uno dei migliori notebook gaming RTX 3060: le offerte Amazon non tradiscono

Il Prime Day di Amazon è stato annunciato, arriverà ufficialmente a fine Giugno ma fino a quella data il colosso non si fermerà e continuerà a rilasciare offerte su offerte, proprio come oggi.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 3 Giugno 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 3 Giugno 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

MSI GP76 Leopard

Si presenta quasi come un notebook informale ma questo MSI GP76 Leopard sa il fatto suo con un processore Intel Core i7 10870H e scheda grafica RTX 3060 di NVIDIA (16 GB RAM e 1 TB SSD). Il suo punto di forza è il design compatto, in un corpo così contenuto MSI è riuscita ad inserire il sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 con doppia ventola e 7 heatpipe. Non solo, per essere così portatile si è giocato anche con l’ottimizzazione del display che è quasi completamente borderless, è un 17.3 pollici nelle dimensioni di un 15 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate di 144 Hz, assolutamente cosa non da poco. Prestazioni e design compatto fanno di questo MSI GP76 Leopard una soluzione da mettere in cima alla lista dei desideri soprattutto con la tastiera in collaborazione con SteelSeries.

MSI GP76 Leopard a 1799 euro invece di 2149 euro

Samsung Galaxy Tab S7

Il Samsung Galaxy Tab S7 è un bel tablet Android di fascia alta e grazie ad un nuovo sconto, torna interessante. Per quel prezzo ci si porta a casa un tablet dalle capacità tecniche invidiabili con un display Super Amoled da 11″ con risoluzione 2K+ e refresh rate a 120 Hz, si tratta di uno dei display più belli in circolazione per consumare contenuti ed anche creare contenuti grazie alla S Pen. Per il resto, ci sono tutte le specifiche da top gamma ed anche di più, il tutto chiuso in un corpo estremamente sottile.

Samsung Galaxy Tab S7 a 699 Euro invece di 869 Euro

Logitech G502 Hero

Il Logitech G502 Hero è uno dei mouse gaming più apprezzati dalla community, ha davvero una fan base solidissima alle spalle. I pulsanti a disposizione sono tantissimi e tutti personalizzabili (11), gli switch sono ottimi e predilige le prese Palm e Claw ma in fondo è abbastanza ergonomico per coprire tutte le esigenze di impugnatura. Il sensore ottico Hero è da 16000 dpi e può essere accuratamente tarato a qualsiasi tipo di mouse pad. I led RGB ci sono, il software di controllo è completissimo, ci sono i pesi per il bilanciamento ed in fondo, costa il giusto.

Logitech G502 Hero a 49 Euro invece di 92 Euro

Kingston A2000 SSD NVMe PCIe 250 GB

Memoria SSD NVMe PCIe da 250 GB TB, questa soluzione Kingston è una delle migliori sia in termini di rapporto qualità-prezzo. In termini di velocità ottimale stiamo parlando di 2000 MB/s in lettura e 2200 MB/s in scrittura, in piena linea con il mercato SSD NVMe entry level.

Kingston A2000 SSD NVMe PCIe a 37 Euro invece di 62 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 1 Giugno 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.