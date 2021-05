Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro si mostrano in tutta la loro bellezza

In attesa della presentazione ufficiale di Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro, in programma per mercoledì 2 giugno, un video e alcune foto provenienti dalla Cina ci permettono di osservare in anteprima i nuovi smartwatch del produttore asiatico.

In particolare, tali contenuti ci consentono di vedere in anteprima l’interfaccia e alcune delle feature che HarmonyOS porterà con sè sugli smartwatch ed è proprio il nuovo sistema operativo di Huawei probabilmente la caratteristica di questi device che stuzzica maggiormente la curiosità di appassionati e addetti ai lavori.

Design e feature di Huawei Watch 3

Rispetto a Wear OS, cosa sarà in grado di garantire in più HarmonyOS? In attesa di avere una risposta completa a questa domanda, il seguente video forse può essere d’aiuto per farsi un’idea:

Stando a quanto è possibile apprendere, Huawei Watch 3 è dotato di un display rotondo che si espande fino agli angoli del telaio con bordi leggermente curvi sugli angoli arrotondati.

La confezione di vendita mette in evidenza che lo smartwatch di Huawei è “animato da HarmonyOS”:

Per quanto riguarda HarmonyOS, l’interfaccia utente sembra piuttosto curata e può contare su una serie di widget anche se molti utenti saranno particolarmente interessati all’icona della cornetta, che sembra suggerire che i nuovi smartwatch del produttore cinese consentiranno di effettuare chiamate.

Sempre sulla base di tali immagini, Huawei Watch 3 sarà disponibile in due varianti, una con un telaio in alluminio e un cinturino in silicone e l’altra con scocca in acciaio inossidabile e cinturino in pelle. Inoltre, lo smartwatch di Huawei supporta la ricarica wireless.

Tra le altre feature non dovrebbero mancare il supporto eSIM e varie soluzioni per la salute, come il rilevamento della temperatura corporea, il rilevamento dell’ossigeno nel sangue, l’ECG e altre funzioni di monitoraggio della forma fisica.

Nell’attesa dell’annuncio ufficiale di Huawei Watch 3, ricordate di dare un’occhiata alla nostra pagina dedicata alle offerte del Prime Day di quest’anno, magari in particolare proprio a quella relativa agli smartwatch.