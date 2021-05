Vivo annuncia due nuovi modelli di cuffie true wireless: TWS 2 e TWS 2e

Il mercato delle cuffie true wireless continua a infoltirsi di prodotti per ogni esigenza. Dopo l’annuncio delle nuove Huawei FreeBuds 4, anche Vivo presenta un prodotto di fascia alta e uno di fascia media: le Vivo TWS 2 e le Vivo TWS 2e.

Le caratteristiche tecniche delle Vivo TWS 2

Parliamo di cuffie TWS con specifiche di spicco per la categoria, a partire dal supporto Bluetooth 5.2 con aptX Adaptive audio che garantisce un’ottima resa e ricezione, anche grazie alla particolare forma dell’antenna che, da sola, promette un incremento della stabilità della connessione del 20% rispetto agli standard.

Le unità delle Vivo TWS 2 sono da 12,2 mm e, assieme alle tecnologie DeepX 2.0, DEEP-HD Ultra-Clear Audio Engine, QHS e a una latenza di appena 88 ms, promette qualità e resa sonora, anche nei giochi e nella fruizione di contenuti multimediali.

Non manca il sistema di riduzione del rumore che si avvale di 3 microfoni per raggiungere flessioni fino a 40 dB e di un sistema intelligente per intervenire automaticamente a seconda del rumore presente nei diversi ambienti.

La gestione delle Vivo TWS 2 è appannaggio dei comandi tattili che permettono di cambiare brano, di aumentare o ridurre il volume e altro. Mentre per il resto occorre sottolineare la presenza di un sensore di prossimità che individui quando le si indossa (o viceversa) e la resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP54.

Discorso autonomia, Vivo dichiara un’autonomia di 4,5 ore quando le cuffie vengono usate con ANC (controllo attivo del rumore), quasi il doppio quando disattivato, 8 ore. La custodia di ricarica, dotata di una batteria da 505 mAh, dona loro altre 30 ore di riproduzione musicale e ricarica le cuffie completamente in 60 minuti, ce ne vogliono 100 per ricaricare la custodia.

Le dimensioni e il peso, in ultimo: le cuffie misurano 23,8 x 22,2 x 30,2 mm e pesano 4,7 grammi; la custodia 60 x 24,3 x 45,4 mm per 41,9 grammi.

Le caratteristiche tecniche delle Vivo TWS 2e

Meno pregiate, invece, le Vivo TWS 2e, cuffie che condividono con queste ultime la tecnologia di connessione, il Bluetooth 5.2, la grandezza delle unità, da 12,2 mm, la tecnologia per la riduzione del rumore, anche in questo caso capace di tagliare fino a 40 dB.

Anche loro sono dotate di sensori di prossimità e della tecnologia Smart wear detection dedicata, sono resistenti all’acqua e alla polvere (IP54), e sono sintonizzate Hi-Fi-vivo Golden Ear Acoustics.

Mancano tuttavia tutte quelle tecnologie citate sopra, pensate per migliorare la qualità e la resa dell’audio, la latenza è un pochino più elevata, 117 ms contro gli 88 delle suddette, e anche l’autonomia è un pelo inferiore: fino a 7,6 ore di riproduzione musicale continua e fino a 27 ore aggiuntive con la custodia di ricarica, dotata di una batteria da 430 mAh, che impiega un’ora per ricarica le cuffie e si ricarica in 110 minuti.

Discorso dimensioni e pesi, infine, le cuffie sono 23,8 x 22,2 x 30,2 mm e pesano 4,7 grammi. La custodia misura invece 60 x 24,3 x 45,4 mm per 41,9 grammi.

Le immagini delle cuffie Vivo TWS2 e TWS2e

Prezzi e disponibilità

Entrambe non sono ancora disponibili sul mercato europeo, ma sono in vendita in Cina dal prossimo primo giugno, ai prezzi che seguono: