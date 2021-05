Acer svela una carrellata di novità nelle serie TravelMate, Chromebook e Predator

Giornata importante per Acer, che presenta oggi tanti nuovi prodotti. Si parte dai notebook Acer TravelMate P6, TravelMate Spin P6 e Acer Swift X, si passa ai Chromebook 317, Chromebook Spin 713, Chromebook Enterprise Spin 713, Chromebook 514, Chromebook Enterprise 514 e Chromebook 314, per poi arrivare ai prodotti per il gaming, che comprendono due notebook della serie Predator e non solo. Scopriamo tutto.

Acer presenta TravelMate P6, TravelMate Spin P6 e Swift X

I notebook Acer TravelMate P6 e TravelMate Spin P6 sono pensati per i professionisti sempre in viaggio per lavoro e necessitano di un prodotto potente, affidabile e con un’autonomia di 20 ore. Il modello Spin dispone anche di uno schermo touch con vetro Gorilla Glass che può essere ruotato di 360 gradi per l’utilizzo in modalità presentazione o tablet.

A bordo abbiamo processori Intel Core i7 vPro fino all’11a generazione, display IPS Full-HD da 14 pollici 16:10, doppi speaker, fino a 32 GB di RAM DDR4X e SSD PCIe Gen3 x4 da 1 TB con tecnologia NVMe, connettività Wi-Fi 6 e 5G (opzionale co eSIM), porte Thunderbolt 4 e chip NFC. Il sistema operativo è ovviamente Windows 10 Pro, che può contare su un sensore d’impronte digitali e su una camera IR per accessi più sicuri.

L’azienda ha presentato poi Acer Swift X, notebook dal design sottile e leggero con processore AMD Ryzen 5000 Series con architettura Zen 3 e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Il nuovo PC può infatti contare su AMD Ryzen 7 5800, 16 GB di RAM, SSD fino a 2 TB e su una batteria da 59 Wh, che promette un’autonomia fino a 17 ore nonostante il peso contenuto (1,39 kg).

Il display IPS è anche in questo caso da 14 pollici a risoluzione Full-HD, con una luminosità di 300 nit, una copertura colore del 100% della scala sRGB e un rapporto screen-to-body dell’85,7%. A bordo porte USB Type-C, connettività Wi-Fi 6, sensore d’impronte digitali e tecnologia BlueLightShield per ridurre l’affaticamento degli occhi.

In accompagnamento la casa taiwanese ha presentato anche il router mobile Acer Connect M5 5G, un dispositivo portatile con connessione 5G, Wi-Fi 6 integrato che supporta fino a 32 dispositivi diversi e porta Ethernet.

Al debutto anche la nuova serie di Chromebook Acer

Come anticipato Acer ha svelato anche la nuova serie di Chromebook, che comprende per il momento sei prodotti: si tratta di Chromebook 317, Chromebook Spin 713, Chromebook Enterprise Spin 713, Chromebook 514, Chromebook Enterprise 514 e Chromebook 314.

Chromebook 317 è il primo prodotto di questo tipo a disporre di un display da 17,3 pollici, perfetto per gli amanti del multi-tasking. Il pannello offre una risoluzione Full-HD ed è dotato di un rivestimento antiriflesso e di cornici ridotte. Per il resto troviamo tastiera retroilluminata (opzionale), processori Intel Celeron con supporto al Wi-Fi 6, due porte USB 3.2 Type-C e un’autonomia di circa 10 ore.

Acer Chromebook Spin 713 ed Enterprise Spin 713 sono i primi Chromebook al mondo certificati Intel Evo e sono equipaggiati con i processori Intel Core i7 di 11a generazione. La scocca convertibile è in alluminio con resistenza di livello militare US MIL-STD 810H.

A bordo abbiamo uno schermo VertiView da 13,5 pollici (2256 x 1504 pixel) per la massima portabilità (il peso si ferma a 1,37 kg), che può essere utilizzato come un classico laptop, oppure come tablet. Presenti due porte USB Type-C con Thunderbolt 4 e sensore d’impronte opzionale. L’autonomia si spinge fino a 10 ore.

Il produttore ha poi presentato Chromebook 514 e ChromeBook Enterprise 514, due dispositivi con schermo da 14 pollici. Dispongono di processori Intel Core di 11a generazione, batteria con autonomia di 10 ore, due porte USB Type-C con funzionalità Thunderbolt 4, tastiera retroilluminata, sensore d’impronte integrato, cover in metallo (MIL-STD 810H) e connettività Wi-Fi 6. Il modello Enterprise offre Chrome Enterprise, per fornire ai dipendenti delle aziende dispositivi con sicurezza integrata e ridotti costi di manutenzione, e per semplificare la gestione agli amministratori IT.

Chiude la nuova serie (per ora) con Acer Chromebook 314, un prodotto destinato agli studenti che necessitano di qualcosa di ultra portatile (1,5 kg). Tra le sue caratteristiche troviamo processori MediaTek MT8183 octa core, display IPS Full-HD (1920 x 1080 pixel) con touchscreen (opzionale) e porta USB Type-C.

Ecco i nuovi prodotti gaming targati Acer Predator

Chiudiamo le novità Acer di oggi con la gamma di prodotti dedicati al gaming. Spiccano senza dubbio i notebook Predator Triton 500 SE e Predator Helios 500, aggiornati con i più recenti processori Intel Core i9 di 11a generazione, con schede video NVIDIA GeForce RTX Serie 30 e numerose funzionalità pensate per i giocatori (come le ventole con AeroBlade 3D Fan Technology e la codifica DTS-X Ultra Audio).

Il primo dispone di un display da 16 pollici con aspect ratio di 16:10 e un rapporto screen-to-body dell’87%, da scegliere tra le varianti LCD WQXGA da 165 Hz, Mini LED WQXGA da 165 Hz e 1250 nit e IPS WQXGA da 240 Hz PolarBlack. Il secondo sale con le dimensioni con il pannello da 17,3 pollici Mini LED da 120 Hz a risoluzione 4K, alimentato dalla tecnologia AUO AmLED con supporto al full-array local dimming; in alternativa è possibile scegliere il display Full-HD a 360 Hz.

Insieme ai due notebook Acer ha infine presentato il router Predator Connect X5 5G CPE (il primo router 5G compatibile Intel Killer al mondo), il dongle Predator Connect D5 5G (per chi gioca in mobilità) e il mouse da gaming Predator Cestus 335 (con un sensore interno PixArt 3370 e una frequenza di polling di 2000 Hz).

Prezzi e uscita delle novità Acer