La settimana parte bene con le migliori offerte Amazon del giorno: Lenovo IdeaPad 5 AMD è imperdibile

Continua a crescere l’attesa per il Prime Day di Amazon ma non si ferma la voglia di offerte quotidiane. Anche oggi il colosso non si risparmia e propone un bel po’ di offerte tech decisamente interessanti per far partire la settimana con il piede giusto.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 24 Maggio 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 24 Maggio 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Razer Controller

Molti lo definiscono il miglior controller ps4 per fortnite ma il Razer Controller è il top di gamma dei controller. Ha una precisione e una velocità di risposta altissima grazie alla tecnologia proprietaria Razer mecha-tactile, ha i pulsanti intercambiabili , trigger multifunzione, pannello di controllo rapido, switch di profili, hair trigger e può essere utilizzato in modalità wireless o cablata.

Razer Controller a 69 Euro invece di 149 Euro

Philips TV Ambilight 50″ 4K

La smart TV di Philips è unica nel suo genere perché integra anche delle luci dinamiche che si orchestrano alla perfezione con le scene di movimento e azione, tra le altre cose possono essere sincronizzate anche con le luci per la smart home del brand. Tralasciando l’impatto estetico dato dalle luci e dalle cornici incredibilmente ridotte, questa smart TV è da ben 50 pollici con risoluzione 4K, HDR 10+ .Dal punto di vista audio Philips ha stretto la mano a Dolby con l’equalizzazione Atmos in grado di regalare un suono profondo ed immersivo.

Philips TV Ambilight 50″ 4K a 479 Euro invece a 549 Euro

Huawei Watch Fit

Huawei Watch Fit è uno smartwatch molto interessante per via del suo design allungato che lo rende particolarmente adatto alla visualizzazione delle informazioni delle attività sportive e dei parametri vitali. Il display è un Amoled da 1.6″ con 326 ppi in grado di essere visualizzato senza problemi anche sotto forte luce del sole. Ottima la possibilità di tracciare più di 90 tipi di allenamento ma ciò che colpisce è anche la durata della batteria di 10 giorni.

Huawei Watch Fit a 79 Euro con disponibilità immediata

Lenovo IdeaPad 5 AMD

Ottima proposta di Lenovo che con il suo IdeaPad 5 con AMD Ryzen 5 5500U vuole dare una mano a che non vuole spendere troppo per il notebook ma potersi a casa comunque una macchina affidabile. Si tratta di un 14” con risoluzione FullHD, ci sono 8 GB di RAM già saldati sulla scheda ed un modulo SSD da 256 GB. Buona tastiera, design moderno e un trackpad affidabile chiudono il cerchio di un bel notebook.

Lenovo IdeaPad 5 AMD a 629 Euro invece di 699 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 24 Maggio 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.