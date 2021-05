MediaWorld si fa in quattro con tutte queste offerte disponibili da oggi

MediaWorld è veramente scatenata con le offerte: dopo i volantini “La partita si gioca dove sei tu” e “Aria di tecnologia“, entrambi validi fino a fine mese, la catena lancia oggi altre quattro iniziative, disponibili online e in parte anche nei negozi. Si tratta di Megasconti, Viaggiare connessi, Computer che passione ed Extrasconto Ricondizionati.

Le offerte dei Megasconti MediaWorld

La promozione Megasconti è valida solo online dal 24 al 30 maggio 2021 e include tante offerte che riguardano le categorie smartphone, TV, informatica e non solo. Quelli qui sotto sono solo alcuni esempi, ma al link più in basso potete trovare tanto altro.

Le offerte Viaggiare connessi MediaWorld

Le offerte Viaggiare connessi di MediaWorld si concentrano più sugli accessori, con powerbank, caricabatterie, periferiche per PC, zaini e borse per notebook e non solo. Gli sconti sono validi dal 24 al 30 maggio 2021 solo online e potete trovarli tutti all’indirizzo qui in basso.

Le offerte Computer che passione MediaWorld

L’iniziativa Computer che passione di MediaWorld, disponibile sia online sia in negozio dal 24 al 30 maggio 2021, si concentra piuttosto prevedibilmente sui PC, con offerte su notebook, convertibili, PC desktop, All-In-One e altri prodotti della categoria informatica. Qui sotto avete a disposizione alcune delle proposte più interessanti, ma per scoprirle tutte potete seguire il link più in basso.

Le offerte Extrasconto Ricondizionati

Chiudiamo queste nuove proposte MediaWorld con Extrasconto Ricondizionati, iniziativa valida solo online dal 24 al 30 maggio 2021. Al link qui in basso potete trovare tantissime offerte sui prodotti ricondizionati, che si dividono tra tutte le categorie a disposizione sul sito. In questi giorni la catena applica un extra sconto fino al 50% direttamente nel carrello, con consegna gratuita.

