Spotify ora funziona anche senza smartphone su Apple Watch

A partire da oggi gli utenti premium di Spotify possono scaricare playlist, album e podcast preferiti su Apple Watch e ascoltare i contenuti senza la necessità di portare con sé lo smartphone. Si tratta di una funzionalità molto richiesta soprattutto dagli utenti che desiderano ascoltare Spotify mentre praticano attività come la corsa.

Apple Watch ora permette di ascoltare Spotify offline

Per sfruttare la nuova opportunità offerta dal servizio di streaming musicale è sufficiente cercare i brani e i podcast da scaricare sul proprio Apple Watch, selezionare la playlist, l’album o il podcast, toccare sui tre puntini e poi sulla voce “scarica su Apple Watch”.

Una volta che i contenuti saranno scaricati apparirà una piccola freccia verde accanto ai loro nomi. A questo punto non rimane che connettere le cuffie ed iniziare ad ascoltare direttamente tramite lo smartwatch di Apple, senza bisogno dello smartphone.

Queste feature molto richieste si uniscono alle funzionalità già esistenti su Spotify e Apple Watch, come la possibilità di riprodurre, mettere in pausa, cambiare brano o podcast direttamente dallo smartwatch, utilizzare Siri per controllare la riproduzione e mettere “like” alle tracce.

Questa nuova funzionalità sarà lanciata globalmente nelle prossime settimane per tutti gli utenti premium di Spotify.

