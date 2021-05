The Last of Us Part II ora viaggia a 60 FPS su Playstation 5

The Last of Us Part II ora viaggia a 60 FPS su...

The Last of Us Part II è stato rilasciato un anno fa sfruttando al massimo le potenzialità di PS4 e PS4 Pro. L’hardware di Playstation 5 consente di alzare l’asticella ed è per questo che lo sviluppatore Naughty Dog ha rilasciato un aggiornamento gratuito che permette di giocare alla sua pluripremiata avventura a un frame rate di 60 FPS su PS5.

Ora è possibile giocare a The Last of Us Part II a 60 FPS su PS5

La patch 1.08 consente di giocare a The Last of Us Part II a 60 FPS sull’introvabile console di Sony attivando la relativa opzione nel menù delle impostazioni video del gioco che permette di scegliere fra 30 e 60 fotogrammi al secondo, tuttavia l’impostazione predefinita è quella a 60 FPS se si installa il gioco su PS5.

Nel post sul blog ufficiale relativo al rilascio dell’aggiornamento Naughty Dog ha annunciato che questa patch è solo il primo passo su Playstation 5 e che lo sviluppatore ha ulteriori novità in cantiere.

Non è chiaro se queste ulteriori novità siano riferite a The Last of Us oppure a futuri nuovi titoli per PS5. Secondo alcune indiscrezioni degli scorsi mesi, lo sviluppatore sarebbe al lavoro su un remake per Playstation 5 del primo The Last of Us.

