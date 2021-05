Rockstar annuncia la data di lancio di GTA V per PS5 e Xbox Series X

Rockstar annuncia la data di lancio di GTA V per PS5 e...

La versione next-gen di Grand Thef Auto V era stata annunciata l’anno scorso in occasione della presentazione ufficiale di Playstation 5, ma senza una data indicativa.

Oggi Rockstar ha annunciato che GTA V e GTA Online saranno entrambi lanciati su PlayStation 5 e Xbox Series X il giorno 11 novembre.

Rockstar ha anticipato che la nuova versione di GTA V sfrutterà pienamente le più recenti console di Sony e Microsoft e che riceverà numerose novità.

Nel frattempo GTA Online sarà disponibile come titolo autonomo. A suo tempo Sony affermò che il gioco sarebbe stato gratuito per tutti i possessori di PS5 durante i primi tre mesi di disponibilità.

GTA V arriverà su PS5 e Xbox Series X a novembre

Nonostante sia stato lanciato nel 2013 su PS3 e Xbox 360, Grand Theft Auto V è ancora tutt’altro che tramontato. Stiamo parlando di uno dei videogiochi più popolari della storia che coprirà tre generazioni di console grazie a un continuo rilascio di nuovi contenuti.

L’editore Take Two afferma che GTA V ha venduto più di 140 milioni di copie fino ad oggi e fintanto che la gente continuerà a giocarci, e l’editore a guadagnarci, probabilmente GTA 6 non verrà nemmeno annunciato.

