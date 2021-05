Spuntano le Beats Studio Buds, le prossime cuffie true wireless di Apple

In queste ore è stata rilasciata la Release Candidate (l’ultima versione di un sistema operativo in fase di sviluppo prima del rilascio ufficiale) di iOS 14.6, grazie alla quale Apple si prepara a rilasciare Apple Music Lossless e nella quale i ragazzi di 9to5mac hanno riscontrato la presenza di linee di codice che si riferiscono a un dispositivo chiamato Beats Studio Buds. È possibile che questo device sia simile alle AirPods in quanto cuffie true wireless. Le presunte nuove cuffie della mela morsicata dovrebbero anche disporre di un case di ricarica “smart”.

Il nuovo device a marchio Beats dovrebbe anche disporre di un Apple chip che permette di connetterlo a uno smartphone Apple in maniera istantanea, oltre che usufruire della funzione “Hey Siri”. Rispetto alle attuali Powerbeats Pro, pensate per l’attività sportiva, queste dovrebbero essere molto più compatte e dotate, secondo quanto visto dal codice, di cancellazione attiva del rumore.

Non è dato sapere se “Beats Studio Pro” sarà il nome con cui queste cuffie true wireless saranno lanciate sul mercato, ma questo è il nome che si trova nel codice della Release Candidate di iOS 14.6. Il nuovo aggiornamento del sistema operativo mobile dell’azienda di Cupertino dovrebbe arrivare verso la fine di questo mese, insieme, come detto, a Apple Music Lossless. È probabile che per l’occasione l’azienda della mela morsicata annunci in contemporanea o dopo poco anche queste nuove cuffie. Alcuni rumor vogliono anche l’arrivo della terza generazione di AirPods, ma i ragazzi di 9to5mac non ne hanno trovato menzione nel codice.

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relative alle cuffie in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida sulle migliori cuffie del mese.