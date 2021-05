Se stai cercando un notebook oggi è il giorno giusto con le migliori offerte Amazon

A quanto pare non c’è bisogno di attendere il Prime Day per avere a disposizione tantissime offerte notebook. Oggi Amazon ha deciso di puntare tantissimo sui notebook con una serie di offerte molto interessanti per chi sta cercando un nuovo portatile Windows.

Acer Swift 3

Acer Swift 3 è un buon notebook a 360°. Partiamo dalle basi, ha un sensore di impronte digitali per Windows Hello, il display ha cornici sottili, è un IPS da 14″ con risoluzione FullHD con Acer Color Intelligence per ottimizzare il colore e la saturazione. Processore Intel Core i5 di undicesima generazione, scheda grafica integrata Intel Xe, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB.

Acer Swift 3 a 779 Euro invece di 879 Euro su Amazon

HP Pavilion X360 14

Il suo posto lo prende HP Pavilion X360 14, un bel convertibile venduto anche con active pen inclusa. Si tratta di un pacchetto completo decisamente interessante, Pavilion X360 ha un display da 14″ FullHD con supporto al touch ed in grado di essere utilizzato con la penna in modalità tablet. Il processore è un Intel Core i5 di undicesima generazione, anche qui peccato per l’assenza della scheda video Intel Xe integrata. si chiude con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna SSD M.2 NVMe che completano il quadro di un convertibile economico super interessante come offerta notebook hp.

HP Pavilion X360 14 a 749 Euro invece a 799 Euro

Asus ZenBook 13

Il nuovo Asus ZenBook 13 porta in questa fascia un bel form factor compatto con un display da 13″ antiriflesso IPS con risoluzione FullHD. Anche il resto delle specifiche sono convincenti con un Intel Core i3 di undicesima generazione, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD ma è chiaro che il suo reale punto di forza è il mix tra portabilità e una buona esperienza utente complessiva.

Asus ZenBook 13 a 699 Euro con disponibilità immediata

Samsung Galaxy Book Pro 360

Grande novità il Samsung Galaxy Book Pro 360, uno dei notebook più esclusivo del mercato con display OLED. La scheda tecnica è il massimo desiderabile per il form factor con Intel Core i7 di undicesima generazione con scheda grafica integrata Intel Xe, 16 GB di RAM, 512 GB SSD NVMe PCIe è un modulo velocissimo, wi-fi 6, sensore di impronte ed anche la nuova S Pen.

Samsung Galaxy Book Pro 360 a 1599 Euro con disponibilità immediata

