Ecco le novità introdotte di recente du Huawei Watch Fit, Watch GT 2 e Watch GT 2e

Con il business degli smartphone sempre più in difficoltà a causa del ban imposto ormai due anni fa dal governo USA, Huawei sta cercando di mantenere alto l’interesse per i propri prodotti. con gli smartwatch che vengono aggiornati in maniera costante, con l’introduzione di numerose novità.

Huawei Watch GT2 e GT 2e

Ottime notizie per i possessori di un iPhone che hanno scelto Huawei Watch GT 2 o Huawei Watch GT 2e come smartwatch. Con l’ultimo aggiornamento sono disponibili nuovi quadranti che potranno essere scaricati direttamente dall’app Huawei Health installata sullo smartphone.

Tra le altre novità, disponibili anche sugli smartphone Android, arrivano anche numerose informazioni come alba e tramonto e le maree all’interno dell’app meteo, ideale per chi nuota in mare aperto. Sempre all’interno dell’app meteo arrivano informazioni relative alla fase lunare mentre l’app barometro mostra gli avvisi relativi a cattive condizioni atmosferiche.

È inoltre possibile visualizzare la cadenza in minuti o in giri al minuto all’interno dell’app di allenamento, durante le sessioni di crossi training.

Huawei Watch Fit

Interessanti anche le novità arrivate su Huawei Watch Fit, a partire da nuovi quadranti, pensati anche in questo caso per i possessori di un dispositivo iOS. I nuovi quadranti mostrano i progressi delle attività, l’ora, le notifiche e altre informazioni personalizzate.

Anche su Huawei Watch Fit arrivano le informazioni relative agli orari di alba, tramonto e maree, così da averle sempre sotto controllo. E sul quadrante principale sarà possibile visualizzare l’attuale fase lunare, con 8 diverse tipologie, come luna nuova, luna piena, primo quarto e così via.

Si chiude infine con la possibilità di tracciare i traguardi raggiunti e la distanza coperta integrando i dati con quelli barometrici, provenienti dall’apposito sensore. In questo modo sarà sempre possibile conoscere l’altitudine attuale e la pressione atmosferica.

Il roll out di tutti gli aggiornamenti è iniziato da alcuni giorni quindi dovreste averlo già ricevuto sui vostri dispositivi, In caso contrario è probabile che dobbiate aspettare ancora qualche giorno, verificando la presenza di nuovi software tramite l’app Huawei Health.

