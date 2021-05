WhatsApp beta si aggiorna su iOS: ecco le novità

WhatsApp ha appena lanciato un nuovo aggiornamento della versione beta per iOS che porta la versione dell’app alla 2.21.100.10. La novità riguarda una nuova funzionalità che permette di esportare velocemente le chat.

WhatsApp beta introduce una nuova sezione per l’esportazione delle chat

WhatsApp metteva già a disposizione degli utenti un’opzione per esportare la cronologia chat, ma ora è presente una nuova sezione dedicata con l’elenco completo delle proprie chat, comprese quelle archiviate. La nuova funzionalità è accessibile andando in Impostazioni WhatsApp> Chat> Esporta chat.

In questa nuova sezione è possibile vedere tutte tue chat, le chat contattate di frequente e le chat recenti. Toccando l’opzione corrispondente WhatsApp chiederà se si intende allegare anche i contenuti multimediali, dopodiché inizializzerà il processo per esportare la cronologia chat per la chat selezionata.

Questa nuova funzionalità per esportare le chat di WhatsApp è da oggi disponibile per i beta tester su iOS, ma probabilmente raggiungerà anche i dispositivi Android con i prossimi aggiornamenti.

Nonostante i controversi nuovi Termini di Servizio di WhatsApp, i download dell’app di messaggistica più popolare al mondo sono in aumento, come anche le alternative Telegram e Signal.

