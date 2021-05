Le Huawei FreeBuds 4i si aggiornano con miglioramenti alle chiamate e alla salute

Mentre Huawei si prepara al lancio delle nuove FreeBuds 4, non si dimentica dei modelli passati; è questo il caso delle Huawei FreeBuds 4i, cuffie true wireless con cancellazione attiva del rumore lanciate qualche mese fa, che stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software.

Le cuffie Huawei FreeBuds 4i si aggiornano

L’aggiornamento in questione, identificato da un versione di build 1.9.0.166 e da un peso tutto sommato modesto (1,3 MB), introduce miglioramenti e novità sulle fortunate cuffie di Huawei, che al primo giro sullo scaffale hanno venduto oltre 170 mila unità.

Il changelog include infatti due principali novità:

miglioramenti all’esperienza in chiamata;

aggiunta di promemoria sulla salute tramite comandi vocali.

L’aggiornamento è in fase di roll out e potrebbe richiedere qualche giorno prima di raggiungere tutte le Huawei FreeBuds 4i; per aggiornare le vostre cuffie vi basta collegarle allo smartphone e aprire l’app Huawei AI Life.