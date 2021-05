Ecco il design ufficiale delle imminenti cuffie Huawei FreeBuds 4

In vista della conferenza per il lancio di nuovi prodotti in programma per il 19 maggio, Huawei ha rilasciato un nuovo poster promozionale relativo alle attese cuffie true wireless Huawei FreeBuds 4.

Le cuffie TWS Huawei FreeBuds 4 riprendono grossomodo il design delle Huawei FreeBuds 3, tuttavia sfoggiano una nuova combinazione di colori Silver Frost e Carbon Black e una finitura simili alle FreeBuds Pro.

Le cuffie offrono lo stesso design semi-in-ear e sembrano dotate di una migliore riduzione del rumore rispetto al modello precedente.

Caratteristiche attese per le cuffie Huawei FreeBuds 4

Precedenti fughe di notizie suggeriscono che le imminenti cuffie true wireless di Huawei saranno comode e leggere, offriranno una maggiore durata della batteria e una qualità audio migliorata, inoltre integreranno HarmonyOS.

Le cuffie Huawei FreeBuds 4 probabilmente saranno disponibili nelle varianti di colore bianco, nero, rosso e argento, inoltre le immagini trapelate evidenziano una custodia di ricarica molto simile a quella delle FreeBuds 3 esistenti.

Huawei ha già aperto le prenotazioni delle cuffie FreeBuds 4 in Cina e il prodotto sarà disponibile per il preordine o vendita dal 19 maggio.

