Potete attivare Amazon Alexa su Amazfit Band 5 fin da subito

Amazfit Band 5 si distingue dalla gemella Xiaomi Mi Band 5 per la presenza di un sistema di rilevazione dell’ossigeno nel sangue e per la possibilità di utilizzare Amazon Alexa, l’assistente digitale del colosso americano.

In attesa di un aggiornamento del firmware che aggiunga il supporto alla lingua italiana, al momento è possibile utilizzare Alexa solamente in lingua inglese, anche se è sufficiente una conoscenza basilare della lingua per impartire alcuni comandi.

Non è complicato attivare il supporto ad Alexa, ma come sempre i manuali latitano e la procedura potrebbe non essere immediata. Ecco perché vi proponiamo una semplice guida per capire come configurare Amazon Alexa su Amazfit Band 5.

Ovviamente dovete aver installato l’app Zepp, che da qualche mese ha sostituito Amazfit, ed effettuare il pairing con la smartband. A questo punto dovrete accedere al vostro profilo utente, selezionare la voce “Aggiungi account”, scegliere Amazon Alexa tra i servizi disponibili, quindi “Accedi con Amazon”.

Ora dovrete inserire i dati del vostro account Amazon (indirizzo email e password) e consentire l’accesso ai vostri dati. A questo punto avrete collegato Zepp ad Amazon Alexa e potrete iniziare a utilizzare i comandi vocali per interagire con l’assistente vocale.

Oltre a chiedere informazioni di vario tipo, controllare il meteo, impostare un timer, avviare la riproduzione di un contenuto multimediale e molto altro, potrete interagire con i dispositivi intelligenti della casa. Questi ultimi dovranno ovviamente essere configurati all’interno dell’applicazione e vi permetteranno di comandare le luci, alcuni elettrodomestici, e quanto di smart sia presente in casa.

Per accedere ad Amazon Alexa è sufficiente effettuare uno swipe verso destra e porre la propria domanda o il proprio comando. Ovviamente le risposte saranno visualizzate sullo schermo e non ci sarà alcuna risposta vocale, essendo la smartband priva di uno speaker.