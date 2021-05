Tante occasioni per il mondo PC tra le migliori Offerte Amazon del giorno

Pare che Amazon non abbia in mente di tenere dei colpi in canna per il Prime Day, sta continuando a sfornare offerte su offerte come se non ci fosse un domani. Oggi ci sono tante offerte legate al mondo PC con anche qualche build preassemblata che potrebbe fare al caso di chi non riesce a trovare una GPU.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 13 Maggio 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 13 Maggio 2021

Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell'acquisto, utilizzare l'app ufficiale di Amazon è importante.

MSI MAG Codex 5

I PC desktop preassemblati sono diventati una soluzione per chi voleva assemblare il proprio PC ma si è visto sprovvisto di una scheda video. In questo caso il PC Desktop MSI MAG Codex 5 potrebbe fare al caso di chi cerca una build gaming equilibrata con Core i5 10400F e scheda video RTX 2070 Super. Il prezzo non è poi così alto se si considera il fatto che le scene video sono introvabili.

MSI MAG Codex 5 a 1499 Euro con disponibilità immediata

LG UltraGear Gaming Monitor 27″ QuadHD

Ben 27″ con una risoluzione QHD per questo UltraGear Monitor di LG. Tempo di risposta di 1 ms, refresh rate di 144 Hz con tecnologia G-Sync e copertura sRGB del 98%. Non manca un grande led RGB circolare posteriore in grado di regalare tutta l’enfasi del mondo durante le sessioni di gioco. Un monitor gaming davvero molto intrigante e dal prezzo onesto.

LG UltraGear Gaming Monitor 27″ QuadHD a 229 Euro invece a 360 Euro

ASUS TUF K1 Tastiera Gaming

Ottima tastiera meccanica gaming di Asus proposta in una fascia di prezzo ben sotto i 60 Euro. Servono circa 44 Euro per portarsi a casa una tastiera ben studiata, molto stabile, veloce e reattiva in grado di essere completamente personalizzata non solo attraverso i LED RGB ma anche grazie ad alcune funzioni utili in sessioni di gioco come il blocco tasti di Windows e le regolazioni multimediali rapide. La qualità Asus c’è e si sente tutta.

ASUS TUF K1 Tastiera Gaming a 44 Euro invece di 60 Euro

SanDisk SSD esterno 1TB

SanDisk ha sviluppato questa memoria SSD portatile in grado di essere resistente anche alle condizioni più estreme. La costruzione è robusta tanto da essere resistente agli urti, alla polvere ed anche impermeabile. Le dimensioni sono compatte, il modulo SSD è leggero ed ha una capacità da 1 TB con velocità di trasferimento dati fino a 550 MB/s.

SanDisk SSD esterno 1TB a 110 Euro invece di 130 Euro

