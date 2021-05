OnePlus è pronto a presentare una Limited Edition di OnePlus Watch

Dopo tanti mesi di rumor e leak, lo scorso mese di marzo OnePlus Watch veniva finalmente presentato assieme alla famiglia di smartphone di fascia alta OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. A seguito del lancio ha ricevuto due aggiornamenti che hanno migliorato l’esperienza utente, ma in queste ore l’account ufficiale di OnePlus su Weibo ha pubblicato un teaser circa una versione ad edizione limitata del dispositivo: OnePlus Cobalt Limited Edition.

Stesso hardware, ma più elegante

L’edizione limitata di OnePlus Watch si presenta con un design simile ma molto differente rispetto al modello standard, se così possiamo definirlo, per via di una vistosa copertura in lamina color oro a cui si affianca anche un cinturino in pelle verde. Rispetto al modello annunciato qualche mese fa, il display della versione Cobalt Limited Edition è in zaffiro mentre la cassa continua ad essere in acciaio inossidabile 316L – l’orologio smart arriva anche in una nuova confezione più elegante.

Piccole differenze a parte, ovviamente se non consideriamo il mero aspetto estetico, OnePlus Watch Cobalt Limited Edition sarà presentato ufficialmente il 14 maggio 2021 ad un prezzo non ancora noto. Vi faremo sapere ulteriori novità non appena l’azienda cinese presenterà lo smartwatch.

Cosa ne pensate di questa edizione limitata? La acquistereste al posto della classica versione disponibile su Amazon? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

