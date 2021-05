L’ultimo aggiornamento di OnePlus Watch introduce l’Always On Display e altre novità 

A un paio di settimane dal primo aggiornamento, OnePlus Watch ne riceve un secondo che porta con sé alcune novità interessanti fra cui la modalità Always On Display, l’opzione per scattare una foto con lo smartphone da remoto e la lingua italiana. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le novità dell’aggiornamento di OnePlus Watch

La nuova funzione protagonista dell’aggiornamento in questione è la modalità Always On Display che permette di tenere lo schermo dell’orologio sempre attivo, una funzione tanto apprezzabile esteticamente quanto impattante sulla durata della batteria (l’autonomia viene dimezzata all’incirca secondo quanto comunicato).

In più, come anticipato, l’update di OnePlus Watch introduce la lingua italiana e un’opzione che fa da pulsante remoto per la fotocamera dello smartphone per scattare fotografie e selfie a distanza, implementa una modalità di allenamento Marathon, e ottimizza l’interfaccia di sistema correggendo problemi vari e migliorando di conseguenza la stabilità del dispositivo.

Come aggiornare OnePlus Watch

L’aggiornamento OTA è in fase di distribuzione già da lunedì, quindi dovrebbe risultare disponibile a breve putacaso non lo sia già. Per l’installazione è consigliabile assicurarsi di avere almeno il 40% della batteria residua e di tenere OnePlus Watch vicino allo smartphone per ridurre al minimo eventuali problemi di connessione Bluetooth.

