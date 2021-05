OnePlus e Sony hanno novità per le cuffie, fra cui le WF-1000XM4

Le Sony WF-1000XM4 sono state coinvolte da diversi leak e sono attesissime in quanto arriveranno dopo un modello molto amato dal pubblico. OnePlus invece ha rilasciato una nuova colorazione per le sue Bullets Wireless Z Bass Edition, piccola accortezza che sicuramente farà felici gli amanti del nero.

Le OnePlus Bullets Wireless Z Bass Edition sono delle cuffie in-ear studiate per bassi potenti e alti puliti. Rispetto alla versione standard, oltre al suono, abbiamo anche dei controlli multimediali migliorati e due colorazioni: Bass Blue e Reverb Red. In queste ore l’azienda cinese ha presentato una nuova colorazione nera chiamata Bold Black, che però mantiene gli accenti rossi sui controlli multimediali. Il prezzo ovviamente rimane identico alle altre varianti.

I bassi più potenti e puliti rispetto alla versione base sono stati ottenuti grazie a dei driver dinamici migliorati e un miglior tuning. Gli auricolari supportano il Fast Pair (da OnePlus 6T in su), Quick Switch e utilizzano Bluetooth 5.0 per la connessione. Le cuffie supportano la ricarica rapida grazie alla quale 10 minuti di carica garantiscono 10 ore di riproduzione, mentre la durata massima della batteria arriva a 17.

Le Sony WF-1000XM4 dovrebbero essere dotate di ricarica rapida

Le Sony WF-1000XM3 sono cuffie true wireless di alto livello molto amate dagli utenti. L’eccellente cancellazione del rumore, la qualità audio e la durata della batteria ne fanno un ottimo prodotto, che è in grado di competere con AirPods Pro, probabilmente le migliori cuffie true wireless sul mercato. Le XM3 ormai però hanno qualche anno sulle spalle, che si nota soprattutto nel form factor della cuffia, non molto compatto. È per questo che le nuove WF-1000XM4 sono molto attese e i leak su di esse si susseguono da tempo.

L’ultimo leak da The Walkman Blog ne svela il presunto design e la capacità di ricaricarsi più rapidamente del loro predecessore. Rispetto alle XM3 le nuove cuffie di Sony sembrano essere molto più compatte e sportive nel look. Questo design non è la prima volta che viene mostrato quindi è possibile che sia effettivamente il loro aspetto finale. Come detto in precedenza, probabilmente le WF-1000XM4 saranno dotate di una ricarica più rapida rispetto al modello precedente.

Le XM3 infatti sono ricaricabili a 5V = 120 mA e 10 minuti di ricarica garantiscono 90 minuti di ascolto, secondo Sony. Le WF-1000XM4 dovrebbero essere ricaricabili a 5V = 140 mA, che non sembra essere molto di più ma in realtà garantirebbe circa 120 minuti di riproduzione con 10 minuti di ricarica. Probabilmente vedremo anche il supporto per la ricarica wireless, come nelle AirPods Pro. La possibile data di rilascio dovrebbe essere inizio/metà giugno, quindi non dovremmo aspettare ancora molto prima di vederle sul mercato.