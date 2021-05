Vodafone a tutto gas con la tecnologia FWA 4G: ad oggi copre 5000 comuni italiani

Vodafone è uno degli operatori più impegnati nello sviluppo della tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) più spesso indicata come la connessione che garantisce la “copertura dell’ultimo miglio” tramite onde radio. Da ormai diversi mesi, infatti, l’azienda è a lavoro nella installazione degli apparecchi deputati a garantire l’accesso alla rete tramite questa tecnologia, e ad oggi sono 5000 i comuni italiani coperti con la tecnologia FWA 4G.

5000 comuni coperti in FWA 4G

Durante l’evento “Telco per l’Italia“, Andrea Rossini, Direttore Strategy, Business Transformation & Wholesale di Vodafone Italia, si è soffermato sugli avanzamenti tecnologici della connettività FWA e sul 5G. “Già oggi copriamo 5000 comuni con l’FWA 4G e stiamo allargando questa copertura. Il 5G ci offre l’occasione per fare un salto generazionale, ampliando e migliorando l’esperienza“, sottolinea Rossini. Che l’azienda faccia sul serio con questa tecnologia l’avevamo già sottolineato ad inizio mese scorso, quando aveva rimosso i limiti di traffico per i titolari dell’offerta Vodafone Casa Wireless+.

Ad oggi, lo ricordiamo, i piani Vodafone Casa Wireless e Vodafone Casa Wireless+ rappresentano le due offerte per il mercato FWA: la prima, con un costo mensile pari a 24,90 euro, offre navigazione senza limiti (fino 200 GB a velocità massima) e chiamate a consumo; la seconda, invece, prevede traffico illimitati alla massima velocità disponibile con chiamate illimitate verso numeri fissi e mobile, a 29,90 euro al mese.

