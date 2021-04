Vodafone annuncia una novità sensazionale per l'offerta Casa Wireless+

Durante il mese di febbraio Vodafone aveva portato a 500 giga il tetto di traffico dati per i clienti titolari dell’offerta Vodafone Casa Wireless+, ma da oggi, 2 aprile 2021, l’operatore rosso ha deciso di fare ancora un passo in avanti: Vodafone Casa Wireless+ è adesso una offerta FWA senza limiti di traffico.

Vodafone Casa Wireless+ senza limiti

Ciò significa che tutti gli utenti che hanno sottoscritto l’offerta Vodafone Casa Wireless+ o che hanno intenzione di farlo, potranno navigare su Internet senza alcun tipo di limite, alla massima velocità disponibile, mantenendo lo stesso canone mensile.

Nello specifico, Vodafone Casa Wireless+ prevede traffico illimitato ad una velocità massima di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, ovviamente considerando la zone geografica in cui si risiede e l’eventuale saturazione della linea. L’offerta prevede inoltre chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, il tutto a 29,90 euro al mese.

Segue sulla stessa scia troviamo anche Vodafone Casa Wireless New+ incluso, ma in questo caso l’offerta è circoscritta unicamente a chi è già cliente Vodafone su mobile. Infatti, durante la sottoscrizione dell’offerta, il codice fiscale del titolare della rete FWA deve corrispondere a quello dell’intestatario della SIM Vodafone sul telefono.

