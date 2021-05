Expert accoglie i volantini di maggio 2021: ecco le migliori offerte tech

Nella giornata di oggi, 10 maggio 2021, Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, lancia dei nuovi volantini di offerte: “Più sei smart più conviene” in una variante generica e due specifiche per le piattaforme DGgroup e Iperal; “Offerte di primavera” per il gruppo Gaer.

Detto che tutti i volantini in argomento saranno validi fino al 23 maggio prossimo, andiamo a scoprire quali offerte tech prevedono.

Offerte “Più sei smart più conviene” di Expert DGgroup (10 – 23 maggio)

Il volantino in questione comprende numerose offerte su prodotti tech delle categorie più disparate. Ecco una selezione di quelle più interessanti:

Per queste e tutte le altre offerte, potete visionare il volantino completo nella galleria seguente.

Offerte “Più sei smart più conviene” di Expert Iperal e generico (10 – 23 maggio)

Pur presentando lo stesso titolo, questi due volantini, tra di loro identici, non sono perfettamente sovrapponibili a quello appena descritto. Anziché rivedere le stesse offerte, concentriamoci esclusivamente su quelle che differiscono. Eccole:

“Offerte di primavera” di Expert Gaer (10 – 23 maggio 2021)

L’unico volantino dal titolo diverso è quello “Offerte di primavera” di Expert Gaer, che per giunta è nettamente più breve di quelli appena visionati. Questo non vuol dire che sia privo di offerte a tema tech, anche se non differiscono di molto da quelle già viste. Andiamo a scoprire quelle più interessanti:

Toshiba smart TV LED UHD 4K 50″ a 459 euro

OPPO A53s a 179,90 euro

LG OLED UHD 4K 65″ a 1.999 euro

LG UHD 4K 75″ a 899 euro

Xiaomi UHD 4K 55″ a 549 euro

Redmi Note 10 Pro a 329 euro

OPPO A94 5G a 369 euro

Xiaomi Mi Watch Lite a 59,90 euro

Amazfit GTR 2e a 109,90 euro

Lenovo Tab M10 FHD Plus a 189 euro

HP Pavilion 13 i7 a 799 euro

