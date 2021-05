Un mucchio di offerte tech, anche sugli iPhone, e un codice sconto nuovo con eBay

La settimana si apre con tantissime offerte eBay, tra Imperdibili e Tech Week: gli sconti, validi da questa mattina, proseguiranno rispettivamente fino al 17 e al 24 maggio 2021 e toccano diverse categorie di prodotti tech, tra smartphone, PC, smart TV, videogiochi e non solo.

Le migliori offerte eBay tra Imperdibili e Tech Week

Le offerte eBay sono tantissime e permettono di risparmiare sull’acquisto di prodotti Apple e delle categorie informatica, TV, videogiochi e non solo: gli sconti sono validi fino alle 7:59 del 17 maggio nel caso degli Imperdibili e fino al 24 dello stesso mese per quanto riguarda la Tech Week. In più, non dimenticatevi del codice sconto PIT10PERTE, utilizzabile fino a un massimo di 10 volte per ottenere il 10% di sconto extra sui prodotti a questa pagina.

Offerte Apple eBay

Offerte informatica eBay

Offerte TV eBay

Offerte videogiochi e console eBay

Queste erano dunque alcune delle migliori offerte a disposizione su eBay in questi giorni, tra Imperdibili e Tech Week. Se volete consultare tutte le proposte del sito potete seguire il link in fondo. Per restare aggiornati sugli sconti più interessanti in tempo reale potete seguirci anche attraverso il nostro canale Telegram Prezzi.tech.

Potrebbe interessarti: recensione Apple MacBook Air con Silicon M1