Euronics punta sulle rate a tasso zero da ottobre con il nuovo volantino

Mentre nei punti vendita Nova, Dimo e La Via Lattea sono ancora valide per poche ore le offerte che abbiamo visto i giorni scorsi (le trovate a questo link e a questo indirizzo), Euronics lancia un nuovo volantino dedicato ai negozi Bruno che si concentra sul tasso zero con pagamenti dal prossimo autunno: gli sconti sono parecchi e risultano validi fino al 2 giugno 2021.

Le offerte Euronics del volantino “Sconti fino al 50% e paghi in autunno”

Le offerte Euronics che stiamo per scoprire sono incluse nel volantino “Sconti fino al 50% e paghi in autunno”, disponibile come anticipato fino al 2 giugno 2021 nei negozi del gruppo Bruno. Le offerte riguardano smartphone Android e iOS, tablet, smart TV, PC, wearable, videogiochi e non solo, e molte proposte consentono il pagamento rateale a tasso zero, con prima rata a ottobre 2021 (TAN e TAEG 0%).

Ecco le migliori offerte del nuovo volantino Euronics.

Offerte smartphone e tablet Euronics

iPhone 12 Pro 128 GB a 1109 euro (20 rate da 55,45 euro)

iPhone 8 Plus 128 GB a 449 euro (20 rate da 22,45 euro)

Realme 8 5G a 249 euro (10 rate da 24,90 euro)

Lenovo Tab M10 Plus a 199 euro

Samsung Galaxy A21s a 189 euro (4-128 GB, disponibile anche 3-32 GB a 149 euro)

Huawei MediaPad T5 10.0 LTE 2-32 GB a 179 euro

OPPO A72 a 179 euro

Motorola Moto G10 a 169,90 euro

OPPO A15 a 139 euro

Samsung Galaxy A02s a 129 euro

Lenovo Tab M10 a 129 euro

Motorola Moto E6i a 99,90 euro

Redmi 9AT a 99,90 euro

Offerte informatica Euronics

Apple MacBook Pro 13″ 512 GB SSD a 1499 euro (20 rate da 74,95 euro)

Apple MacBook Pro 13″ 256 GB SSD a 1299 euro (20 rate da 64,95 euro)

Apple MacBook Air 512 GB SSD a 1259 euro (20 rate da 62,95 euro)

HP Pavilion 15-EG0014NL a 999 euro (20 rate da 49,95 euro)

Lenovo Ideapad 3 15ADA05 81W1008GIX a 699 euro (20 rate da 34,95 euro)

HP 15S-EQ1076NL a 449 euro (10 rate da 44,90 euro)

Chromebook Lenovo Flex 3 11IGL05 a 349 euro (10 rate da 34,90 euro)

Offerte TV Euronics

Samsung QE65Q95T a 1499 euro (20 rate da 74,95 euro)

LG OLED 48CX6LA a 1299 euro (20 rate da 64,95 euro)

LG 55NANO886PB a 999 euro (20 rate da 49,95 euro)

Samsung UE65TU8500 a 699 euro (20 rate da 34,95 euro)

Sony KD-49XH8096B a 599 euro (20 rate da 29,95 euro)

Samsung UE55TU7090U a 449 euro (20 rate da 22,45 euro)

Altre offerte Euronics

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 a 499 euro (10 rate da 49,90 euro)

Samsung Galaxy Buds Pro a 199 euro

Amazfit GTS 2E a 109,90 euro

Crash Bandicoot 4 PS4 a 49,99 euro

Samsung Galaxy Fit2 a 39,90 euro

Amazfit Band 5 a 29,90 euro

PES 2021 Season Update PS4 a 19,99 euro

Queste erano dunque le offerte più interessanti del nuovo volantino Euronics disponibile nei negozi Bruno. Se volete consultarle tutte potete seguire questo link e sfogliare il volantino completo. Vi ricordiamo che per restare aggiornati sui migliori sconti in tempo reale potete seguirci anche attraverso il nostro canale Telegram Prezzi.tech.

