Euronics lancia il Sottocosto Anniversario con tante offerte e acquisto da casa

Euronics lancia un nuovo volantino speciale valido in alcuni punti vendita fino al 12 maggio 2021, che include tante offerte sulla tecnologia. Le promozioni “Sottocosto Anniversario” sono disponibili nei negozi dei gruppi La Via Lattea e Bruno (potete scoprire quelli aderenti nell’ultima pagina del volantino).

Le offerte Euronics del volantino Sottocosto Anniversario

Mentre per alcune ore è ancora possibile sfruttare Sconto IVA e Doppio Sconto IVA in alcuni punti vendita, da La Via Lattea e Bruno spuntano i volantini Sottocosto Anniversario, con offerte su PC e informatica, smartphone, TV, videogiochi, elettrodomestici e non solo. Ecco alcune delle offerte più interessanti a disposizione nei negozi aderenti.

Offerte Euronics Bruno

Offerte Euronics La Via Lattea

TV LG OLED 65C16LA a 2399 euro

Apple MacBook Air 256 GB a 1049 euro

iPhone 12 64 GB a 749,99 euro

TV Samsung UE65TU8500 a 699 euro

TV LG 65UN73006LA a 649 euro

HP Chromebook 13A-NA0030NL a 349 euro

Xiaomi Mi 11 Lite 6-128 GB a 319,99 euro

Redmi Note 10 a 199,99 euro

Samsung Galaxy Tab A7 Wi-Fi a 189 euro

OPPO A91 a 179,99 euro

Huawei Watch GT 2 46 mm a 129,99 euro

I negozi La Via Lattea mettono a disposizione anche un servizio per acquistare da casa, tramite telefono e WhatsApp. Per scoprire tutte le offerte dei nuovi volantini Euronics potete seguire i link qui di seguito.

Potrebbe interessarti: recensione iPhone 12