Fastweb comunica i primi comuni in Puglia raggiunti dalla rete Ultra FWA 5G

Fastweb comunica i primi comuni in Puglia raggiunti dalla rete Ultra FWA...

Negli ultimi mesi Fastweb ha effettuato grandi investimenti per ampliare in Puglia la copertura della propria rete Ultra FWA 5G, la linea fissa a banda ultralarga fino a 1 Gbps dell’operatore, che adesso ha raggiunto 11 comuni in cui è già disponibile. Fastweb fa sapere inoltre che nei prossimi 3 anni i comuni pugliesi a poter godere di tale servizio ammonteranno a 150.

Gli undici comuni pugliesi in cui da adesso è disponibile la tecnologia wireless Ultra FWA sono: Apricena (FG), San Nicandro Garganico (FG), Laterza (TA), Grottaglie (TA), Locorotondo (BA), Modugno (BA), Adelfia (BA), Cassano delle Murge (BA), Bitetto (BA), Conversano (BA), Galatone (LE).

Continua il progetto Fastweb NeXXt Generation 2025

Il piano di ampliamento della copertura della rete Ultra FWA 5G in Puglia rientra nell’ambito del progetto NeXXt Generation 2025, annunciato a fine 2020, il cui obiettivo, secondo quanto affermato da Fastweb, è quello di “connettere con il futuro milioni di famiglie sul territorio nazionale”.

L’arrivo della banda ultralarga 5G nella regione permette all’operatore di raggiungere i residenti di aree a cui mancano le infrastrutture necessarie e che finora erano rimaste escluse dalle reti Gigabit. Il tutto è possibile grazie alle potenzialità della tecnologia FWA che unisce “la potenza della fibra ottica con la flessibilità delle frequenze mobili”.

A partire da adesso anche i clienti residenti negli undici comuni pugliesi potranno richiedere il collegamento alla connessione Ultra FWA grazie all’attivazione dell’offerta Fastweb NeXXt Casa, attualmente in promozione a 24,95 euro al mese e con il primo mese gratis.

L’operatore fa inoltre sapere che sul territorio regionale pugliese le nuove connessioni wireless Ultra FWA si vanno ad aggiungere alle oltre 1,6 milioni di famiglie e imprese già raggiunte dalla rete a banda ultralarga di Fastweb, frutto degli oltre 290 milioni di euro di investimenti infrastrutturali dell’operatore in Puglia dal 2000 a oggi.