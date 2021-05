Hipee Smart Blood Pressure Watch misura la pressione arteriosa H24

L’ipertensione arteriosa è considerata un killer silenzioso in quanto rappresenta un importante fattore di rischio per varie patologie. Lo stile di vita in questa era digitale favorisce l’insorgere della patologia che nel tempo può portare a gravi conseguenze per la salute.

Hipee, società controllata da Xiaomi nota per i suoi prodotti medici, ha lanciato un nuovo dispositivo medico che aiuta gli utenti a controllare la pressione sanguigna.

Caratteristiche di Hipee Smart Blood Pressure Watch

Hipee Smart Blood Pressure Watch è in grado di monitorare la pressione sanguigna 24 ore su 24 avvalendosi di varie tecnologie di biosensing.

Il dispositivo integra degli airbag pressurizzati in silicone morbido che consentono al sensore di monitorare la pressione sanguigna in modo più accurato. Le specifiche dichiarate parlano di una precisione statica di ± 3 mmHg.

In termini di design, il misuratore di pressione sanguigna sfoggia un esclusivo design quadrato e risulta comodo da indossare, nonché compatto e leggero da trasportare con i suoi 76 grammi di peso.

Lo strumento medico inizia a monitorare la pressione arteriosa una volta che l’utente porta il polso al petto con il palmo disteso, eliminando la necessità di navigare nell’interfaccia.

Il misuratore della pressione arteriosa offre tre modalità di rilevamento liberamente selezionabili: ciclico, su base temporale e di routine. Naturalmente il dispositivo Hipee si collega a uno smartphone tramite Bluetooth e si ricarica attraverso una porta USB 2.0.

Disponibilità e prezzo di Hipee Smart Blood Pressure Watch

Hipee Smart Blood Pressure Watch è attualmente disponibile tramite la piattaforma cinese di crowdfunding Youpin al prezzo di 499 yuan (circa 64 euro). Al momento non abbiamo informazioni circa una eventuale commercializzazione del prodotto a livello globale.

Leggi anche: Migliori smartwatch | Maggio 2021

Fonte