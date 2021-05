Microsoft sta finalmente abbandonando le icone di Windows 95

Il prossimo major update di Windows 10 si concentrerà sul design che finalmente taglierà con il passato, almeno per quanto riguarda alcune icone di sistema risalenti all’epoca di Windows 95.

Microsoft ha lentamente migliorato le icone di Windows 10 come parte di un ampio rinnovamento visivo pianificato per la fine dell’anno, infatti abbiamo visto un’anteprima delle nuove icone a marzo.

Ora il gigante di Redmond sta progettando di aggiornare le icone dell’era di Windows 95 che a volte spuntano ancora in Windows 10.

Microsoft sta finalmente rinnovando le icone di Windows 10

Windows Latest ha individuato nuove icone come parte del file shell32.dll nelle versioni di anteprima di Windows 10, il quale fa emergere le icone in varie finestre di dialogo in tutto il sistema operativo. Qui sotto un confronto tra le icone nelle diverse epoche.

Microsoft ha intenzione di migliorare la coerenza di Windows come parte della revisione del design di Windows 10 etichettata con il nome in codice Sun Valley. Le modifiche visive dovrebbero apparire nell’aggiornamento di Windows 10 21H2 che dovrebbe arrivare a ottobre.

L’azienda di Bill Gates non ha ufficialmente rilasciato dettagli in merito al progetto Sun Valley, ma un elenco di lavoro trapelato all’inizio di quest’anno ha anticipato che si tratterà di un radicale ringiovanimento visivo di Windows.

Dovremmo scoprire di più su Sun Valley in occasione della conferenza Microsoft Build prevista a fine mese o come parte di un evento dedicato alle notizie di Windows.

